Un acusado de pornografía infantil en Benidorm se presenta en el juicio como víctima

La Audiencia de Alicante ha condenado a siete años de prisión a un vecino de Benidorm acusado de compartir imágenes de pornografía infantil de gran crudeza en las que aparecían bebés recién nacidos, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El acusado se presentó en el juicio como una víctima, alegando que sus traumas psicológicos procedían de los abusos sexuales que sufrió de su padre cuando era pequeño, por lo que cuando veía imágenes de ese tipo pensó que era algo normal. La defensa planteaba un trastorno mental a causas de esos abusos. Asimismo su defensa pidió una atenuante por reparación del daño porque se sometió a un tratamiento psicoterapéutico para que estos hechos no se reproduczcan en el futuro. Una petición que el tribunal ha rechazado. De hecho, se había planteado suspender la sentencia hasta que hubiera una resolución en el proceso por abusos, petición que se ha rechazado con una pena que supondría el ingreso en prisión.

Los hechos se remontan a los años 2020 y 2021, fechas en las que se produjeron numerosas descargas de archivos pornográficos explícitos con menores de edad. Sin embargo, algunos de ellos no solo se limitaban a niños de corta de edad, sino que aparecían bebés recién nacidos sometidos a todo tipo de prácticas sexuales. En octubre de 2020, se intercambiaron centeneres de fotos de este tipo en la red de intercambio Gigatribe. Como consecuencia de la investigación realizada por la Brigada de Delitos Tecnológicos, un juzgado de Benidorm autorizó el registro en casa del acusado, donde se encontró numeroso material pedófilo. En uno de los dispositivos se encontró que había intercambiado hasta 1.300 fotografías y vídeos con este material.

El acusado adujo en el juicio que no era consciente de haberse descargado imágenes en las que aparecían bebés, una versión a la que la sala no ha dado credibilidad alguna. Aunque admitía tener imágenes de menores, aseguraba que no era consciente de las de recién nacidos. Según explicó, pensaba que por la experiencia con su padre era algo normal el compartir esas imágenes, que "no era consciente de que esos niños sufrían" y que, tras la terapia, lo veía distinto. La sala en cambio considera acreditado que el procesado llevaba mucho tiempo compartiendo esas imágenes a sabiendas y que conocía el ámbito tecnológico.

Pena agravada

"El tribunal no puede aceptar el pretendido desconocimiento por parte del acusado de la ilicitud de su conducta. Es de general conocimiento que la distribución o difusión de pornografía infantil es delito. Además no es inusual que los medios de comunicación se hagan eco de la detención de algún pedófilo y del desmantelamiento de cualquier red de este tipo", asegura la sentencia. El tribunal considera proporcional a la enjundia de los hechos la pena impuesta al acusado, valorando el bien jurídico protegido. La sala rechaza que exista circunstancia alguna que suponga atenunte para la conducta del acusado.

El tribunal considera que las imágenes intervenidas tienen un carácter particularmente degradantes y vejatorias para los menores, motivo por el que considera procedente aplicar un tipo agravado de la pena. La sala además señala que estas conductas son favorecedoras de futuras agresiones a menores a través de posibles futuras agresiones a menores y que el legislador ha pretendido proteger la indemnidad sexual de estas víctimas. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.