Condenado por insultos racistas a una mujer en la cola de un ambulatorio de la provincia de Alicante

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado por un delito de odio a un hombre que profirió insultos racistas a una mujer mientras se encontraban en la cola de un centro de salud en la provincia de Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le impone una pena de seis meses de prisión y una multa seis meses a razón de cinco euros diarios (900 euros) por un delito contra la dignidad por motivos discriminatorios. La resolución, que no es firme y contra la que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) también le condena a indemnizar a la víctima con 500 euros por los daños morales.

Los hechos ocurrieron la mañana del 1 de agosto de 2023, cuando acusado y denunciante coincidieron en el centro sanitario de atención primaria de La Vila Joiosa. La víctima manifestó en el juicio que se encontraba haciendo cola para ser atendida junto a su hija de 8 años, cuando el acusado llegó directamente desde la calle y se puso a su lado. La sentencia considera probado que éste se dirigió a la mujer con actitud agresiva haciendo aspavientos con las manos y, aproximando su cara la suya, empezó a insultarla mediante expresiones como "mora de mierda", "vete al médico a Marruecos", "es mi turno y estoy hasta los cojones de los moros de mierda", o "yo soy español y tengo aquí el médico, tú eres una mora de mierda y tienes que ir al centro de salud de Marruecos".

Los magistrados aseguran que, con estos insultos, el acusado actuó con intención de "menoscabar la dignidad como persona de la víctima, atentando contra su dignidad por su origen racial y nacional". Unos ataques que los jueces enmarcan en una "intolerancia incompatible con la convivencia". Asimismo, el fallo destaca que esos ataques verbales se produjeron ante el resto de usuarios y trabajadores del servicio.

La resolución subraya que el acusado formuló expresiones acompañadas de "gestos violentos" para reforzar su mensaje que "objetivamente incorporaban una clara connotación de menosprecio vinculada al origen racial de la víctima. Expresiones racistas que, además, "fueron emitidas con reiteración en un lugar público que pudieron ser escuchadas por terceras personas en la transmisión de un mensaje humillante despreciativo y discriminador ante terceras personas", dice la sala. Por ello, concluyen que se trata de circunstancias que "no pueden ser consideradas insignificantes o nimias".

El Código Penal sanciona los actos que atenten contra la dignidad de una persona debido a su pertenencia a un grupo determinado, utilizando como base factores como la raza, religión, ideología, orientación sexual, entre otros.

Embriaguez no probada

El procesado alegó durante el juicio que no recordaba nada de lo que pasó, porque se encontraba bebido. La sentencia no ha considerado probado este extremo, al valorar que no se ha presentado prueba que acredite que así fuera, y haber declarado los testigos que estuvieron presentes durante el incidente que ellos no notaron que la conducta del acusado se encontrara afectadas por el consumo de alcohol o de otras sustancias. Sin embargo, y tras preguntárselo su abogado, es posible que fuera una reacción, porque pensaba que era su turno en la cola para ser atendido. En este sentido recordaba que ambos llegaron a la vez y si la persona que estaba en la cola fuera un español también habría reaccionado de manera agresiva.

"Pido disculpas, no pretendía insultar a la mora", dijo. El acusado aseguró que había ido al centro a pedir cita con el psicólogo y que se encontraba un poco bebido, porque apenas había comido y el consumo de alcohol le había alterado. "No me acuerdo de nada de lo que pasó, ni siquiera era consciente de que había tenido un altercado con la mujer", aseguró. El incidente provocó que la Policía Local interviniera, llegando a tener un enfrentamiento con los agentes, aunque por estos hechos no llegó a estar acusado.