"Los jueces tenemos derecho a la huelga como cualquier trabajador"

Acaba de ser reelegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presidir la Audiencia de Alicante durante un segundo mandato y tras el que no habrá posibilidad de reelección. Entre los retos de Juan Carlos Cerón para estos cinco años, se encuentra el despliegue de los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados tradicionales, la aplicación del nuevo sistema de gestión procesal y el final de las obras de la ansiada Ciudad de la Justicia de Alicante.

Pregunta: Su segundo mandato ha empezado de manera convulsa con una huelga de jueces y fiscales, ¿los jueces tienen derecho a la huelga?

Respuesta: La huelga de los jueces no está regulada, pero yo considero que como trabajadores tenemos los mismos derechos y, como consecuencia de eso, sí que tendríamos derecho a la huelga. Fui uno de los decanos que en 2009 organizamos la primera huelga de jueces en España, porque estaba convencido de que teníamos derecho a ella. En Alicante, el seguimiento ha sido similar al del resto de España.

P.: ¿Veremos nuevos paros?

R.: Tengo la esperanza de que se abra un periodo de negociación. Es necesario escuchar a las asociaciones y a los colectivos, que no digo yo que tengan toda la razón, pero sí la tienen en muchas cosas y hablando se entienden las personas. Se puede establecer un periodo, una negociación que puede dar lugar a que se suavicen las posturas y que haya acuerdo en determinados aspectos.

P.: ¿Podría haberse evitado?

R.: Pues creo que sí. Las asociaciones judiciales, antes de convocar la huelga, mantuvieron diálogos y requerimientos al Ministerio de Justicia. De haber escuchado los informes, se podría haber evitado.

P.: ¿Cree que la reforma amenaza la independencia judicial?

R.: La reforma tiene una finalidad positiva, dotar de más jueces. Pero el sistema por el que trata de llevarla a cabo tiene deficiencias importantes. Tenemos un cuerpo de opositores que demuestran su mérito, su capacidad y su disciplina en el estudio durante cinco años de media y luego durante otros dos en la escuela judicial antes de acceder a la carrera. Esto hace que los compañeros que se inician en el ejercicio jurisdiccional tengan una preparación técnica de primer nivel. El sistema anunciado supone un debilitamiento del mérito y de la capacidad, incluso de la igualdad, que hace que personas que no se han sometido a este estudio durante estos años accedan a la carrera, e incluso se les premie con una antigüedad de cinco años. Comprendo que los compañeros que acaban de entrar muestren su malestar y protesten.

P.: ¿Cómo está marchando la adaptación de la provincia a los Tribunales de Instancia?

R.: Va a ser la principal novedad que vamos a tener en este periodo y va a revolucionar la estructura de la Administración de Justicia. La primera fase comenzó el pasado 1 de julio en los partidos judiciales más pequeños con juzgados mixtos. Se están eligiendo a los presidentes del tribunal y es muy pronto para tener datos. No ha habido incidencias. Los procedimientos se han continuado tramitando. El mayor impacto vendrá al llegar a los partidos judiciales más grandes a final de año.

P.: ¿Es un mero cambio de nombre?

R.: Esto es una reforma de calado. Van a desaparecer los juzgados tradicionales y el trabajo va a ser colegiado. Se crea una nueva oficina judicial, donde los funcionarios pertenecerán a un servicio común. Habrá unificaciones de criterios, un reparto más racional del trabajo, e incluso la posibilidad de que un tribunal auxilie o comparta servicios con otro limítrofe. Además se han puesto en marcha reformas procesales que han hecho que se establezcan sistemas alternativos de solución de conflictos.

P.: La obligación de pactar un acuerdo entre las partes antes de ir a los tribunales, ¿no es una privatización de la Justicia?

R.: No, porque está concebido como un paso previo, necesario para acceder a los órganos judiciales. Es un medio que busca que los pleitos se negocien previamente entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo y evitar los pleitos que necesariamente no han de llegar a la decisión de un juez. Eso en el derecho comparado se da y tiene resultados. Dan una respuesta de mayor calidad, porque es un acuerdo al que llegan las partes. No hay vencedores, ni vencidos, y está regulado con ambición. Si empieza a dar resultado, la Administración deberá valorar que el turno de oficio se abone en la misma cuantía que si el pleito acabara con sentencia.

P.: ¿Sigue estando el segundo juzgado de guardia entre las necesidades de Alicante?

R.: Tener un segundo juzgado de guardia es una vieja aspiración que tienen los juzgados de Instrucción de Alicante. Uno para incidencias y otro para prestar la guardia de 24 horas. El primero serviría para liberar de la presión al segundo. Es cierto que el cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alicante va a hacer que se establezcan en Alicante las guardias de violencia de género. Esto les aliviará en cierta medida, pero vamos a seguir necesitando este segundo juzgado de guardia para un mejor servicio a la ciudadanía y, desde luego, la aspiración continúa. Es un servicio que ya tienen otras grandes ciudades.

P.: El CGPJ ha pedido crear 17 unidades judiciales para la provincia, ¿es un número suficiente para acabar con la saturación?

R.: Serían necesarias más. Desde luego, 17 es un plan ambicioso y estamos bastante satisfechos de que el CGPJ las haya solicitado para Alicante. Durante los últimos años, apenas se ha producido la creación de nuevos órganos. Pero las necesidades son tan grandes que hacen falta más. Los jueces de Primera Instancia de Alicante tienen una sobrecarga de trabajo del 300 %. También se ha pedido apoyo a los juzgados de lo Social, donde no se han creado nuevos órganos desde hace 38 años en Alicante.

Cerón considera que la provincia necesita más de las 17 unidades judiciales que pide el CGPJ. / HECTOR FUENTES

P.: Si una de las ventajas de la Ley de Eficiencia es que se reduce la burocracia para crear juzgados, ¿cómo valora que se haya intentado quitar algunos para destinarse la violencia de género?

R.: Un cambio de este calado necesita presupuesto, así que estos recortes se valoraron negativamente. No se puede llevar a la práctica con un presupuesto cero. Lógicamente es necesario la creación de órganos, que ahora ya con los nuevos tribunales será mucho más sencillo, puesto que solamente se creará la plaza de juez y no será necesario poner en marcha toda la estructura que llevaba un juzgado. El Ministerio ya rectificó en la conversión que afectaba a la provincia. Otro problema es la ampliación de la competencia, por la que van a tener que asumir todos los casos de violencia sexual a principios de octubre, pero los tribunales de instancia no se crean hasta el 31 de diciembre. La Administración de Justicia siempre ha sido la Cenicienta de todas las administraciones, donde los presupuestos llegan tarde. En épocas de bonanza, nadie se acuerda de ella; pero con los recortes, sufrimos también las limitaciones.

P.: ¿Va a especializarse de forma exclusiva una sección de la Audiencia en violencia de género?

R.: Espero que sí, que se especialice de manera exclusiva para poder afrontar el volumen de trabajo, sin que esta materia se vea afectada en el retraso en la tramitación de los procedimientos, puesto que son urgentes. La Sección Primera asumirá más de 150 juicios orales de violencia sexual y es preciso organizarla y dotarla para afrontar este incremento de trabajo. Los juzgados de Violencia de la provincia también van a afrontar este incremento de trabajo y el compromiso es asumirlo con calidad y dando el trato que precisan las víctimas .

P.: ¿A qué atribuye el incremento de los delitos sexuales?

R.: En primer lugar a que se denuncia más. Hay una mayor concienciación de las mujeres para denunciar cualquier agresión sexual, no solo las más graves, sino también las más leves. Es preocupante que las agresiones las cometan jóvenes, porque el incremento también se aprecia en edades muy tempranas.

P.: La Ley de Eficiencia crea nuevos tribunales de violencia contra la infancia, no hay ninguno previsto para la provincia. ¿Qué sería necesario para contar con uno?

R.: Alicante tendrá tribunales de violencia contra la infancia porque así lo prevé la ley. En una primera fase, se han establecido en Madrid, Barcelona y Málaga. Pero aquí acabará llegando. Los números darán para eso y será una nueva jurisdicción. Considero un acierto que se haya establecido y que se dé un trato especial a la violencia sobre los menores y adolescentes. En Alicante ya tenemos en marcha la unidad del menor, que permite que declaren apartándolos de la vorágine de los juzgados. A Elche y Benidorm esas salas acabarán llegando este mandato.

P.: ¿Cómo está de preparada la Audiencia para asumir el nuevo sistema de gestión procesal?

R.: El impacto va a ser el mismo que en cualquier otro órgano judicial. Al principio, habrá un cambio radical porque el Just@ es el expediente digital. Hay compañeros que ya me dicen que de ninguna manera volverían al sistema procesal antiguo. Es verdad que son jurisdicciones que han empezado antes, a las que el nuevo sistema se acopla mejor. Ahora mismo el nuevo sistema se está desarrollando en instrucción y estamos viendo los problemas que se están produciendo, que no son pocos, pero la Conselleria de Justicia tiene la disposición para corregirlos todos. Existe la brecha digital con algunos magistrados pero he notado disposición al cambio.

P.: ¿Van a buen ritmo las obras de la Ciudad de la Justicia?

R.: Van a buen ritmo. Como consecuencia de los Tribunales de Instancia hubo que modificar la estructura interna para adaptarse a los nuevos Tribunales de Instancia. Justicia nos ha dicho que los plazos seguían siendo los previstos y que es optimista en cuanto a su finalización. Los gastos de reconstrucción de la dana van a hacer que sean más estrictos en el control de los presupuestos, pero no van a afectar a la obra

P.: ¿Algún día se trasladará la Audiencia al nuevo edificio?

R.: Como hemos esperado tanto a que nos construyan la Ciudad de la Justicia, el edificio sale con una capacidad que no da para el traslado de la Audiencia. Cuando los juzgados se trasladen, va a quedar espacio en los edificios que dejan, pero luego habrá que dotarlos y arreglarlos para que la Audiencia pueda trasladarse al lado. Pero lo cierto es que hoy por hoy, en la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante la Audiencia no cabe.