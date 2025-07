Juzgan a cuatro empresarios de Alicante por una estafa en la venta de 300 motos y bicicletas eléctricas

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo cuatro empresarios acusados de una estafa en la comercialización de cerca de 300 bicicletas y motocicletas eléctricas a concesionarios de automoción de distintas provincias españolas. Los procesados trabajaban para una mercantil afincada en Alicante y están acusados de un delito contra la propiedad industrial y estafa. Seis empresas presentaron la denuncia. Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013 cuando la empresa comenzó a anunciarse entre los profesionales para promocionar toda una serie de vehículos eléctricos, como bicicletas y motocicletas y que se mostraron interesados ante el atractivo comercial que ofrecían los vehículos con bajas emisiones. Sin embargo, según denunciaron, los productos recibidos no tenían la calidad prometida.

Las defensas, que niegan la existencia de delito alguno, han solicitado que los acusados declaren en último lugar. La Fiscalía reclama cuatro años de cárcel por estos hechos, incidiendo que los acusados se hicieron pasar por titulares de una marca de vehículos eléctricos sobre la que no tenían ningún derecho. Entre los años 2012 y 2013 los acusados adquirieron triciclos bicicletas y motocicletas eléctricas de características similares a los productos de la marca que afirmaban representar en exclusivo. Según las acusaciones posteriormente manipulaban los vehículos y sustituían los logotipos y elementos gráficos originales por los de la supuesta marca propia. De esta manera firmaron acuerdos de exclusividad con concesionarios de distintos puntos del país como Murcia o Tarragona haciéndoles creer que estaban recibiendo mercancías legítimas. Las acusaciones cifran en cerca de 115.000 euros los perjuicios que sufrieron seis empresas que adquirieron sus productos.

Desde el primer momento, la sombra de la suspensión ha estado en el aire. Algunas de las defensas, entre las que se encontraban los letrados Iván Rodríguez y José María Bueno, habían pedido al inicio de la vista que se efectuara una prueba contrapericial de los vehículos que forman parte del procedimiento para constatar si existen las deficiencias que se esgrimen desde las acusaciones. Sin embargo, esto no ha sido necesario, después de que los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la operación señalaron que los exámenes que realizaron de los vehículos habían sido muy superficiales y no se trató de una revisión en profundidad.

Vehículos guardados en un campo de lechugas

Uno de los empresarios perjudicados aseguró que había firmado con los acusados un contrato por los que adquiría una reserva de zona en Tarragona y Reus. Sin embargo, la tienda que puso en marcha para comercializar estos vehículos, cerró el día después de su inauguración porque "descubrí que no tenían la calidad que me habían vendido Esto fue un desastre. Al recibir los vehículos, asumí que me habían estafado 100.000 euros. Las baterías se descargaban y había pegatinas que ocultaban la verdadera marca del producto", relató este empresario. En ese primer día, al trasladar una de las motos, ni siquiera llegó a concluir el trayecto. "Me dejó tirado a los dos kilómetros", dijo. Al poco tiempo, se presentaron el resto de las denuncias y ya no llegó a contactar con ellos. La Guardia Civil le inmovilizó una de las motos y el resto las regaló, relató.

Otro afectado aseguró que no pudo matricular más de una veintena de ciclomotores eléctricos debido a que los acusados no le remitieron la documentación de los vehículos para poder hacerlo. A uno de los clientes, que ya me había pagado, tuve que ir a su casa a recogerla, porque no podía matricularla por la falta de la ficha técnica", declaró. La mayoría de las motos adquiridas en la operación los tiene estacionados en un huerto de lechugas de su propiedad en Murcia a la espera de ver lo que ocurre con este procedimiento. También adquirió varias bicicletas eléctricas, que también fueron inmovilizadas y con el paso del tiempo se las fueron robando. El juicio continuará este martes con la declaración de los acusados y podría quedar visto para sentencia.