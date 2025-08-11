Un tribunal anula una sanción interna a un guardia civil por falta de respeto a dos policías locales de Alicante

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante ha denunciado el habitual uso arbitrario del régimen disciplinario y la dureza con la que la cúpula de mando somete a los guardias civiles cuando se les instruye un procedimiento sancionador. La AUGC lanza esta queja tras conocer dos sentencias de tribunales militares en las que los servicios jurídicos de la asociación han conseguido anular dos faltas graves impuestas a sendos agentes.

La AUGC recuerda que siempre se debe respetar "el principio a la presunción de inocencia" y no aplicar el máximo rigor disciplinario a modo de castigo.

Una de las sanciones internas fue a un guardia civil suspendido cinco días de empleo y sueldo por falta de respeto a dos policías locales en una playa de Alicante, intervención que el Ayuntamiento acabó archivando sin multa alguna. La AUGC precisa que si buen la actitud del guardia civil sancionado "hubiera podido ser reprochable por su profesión, caso de haber resultado probado, no deja de ser un hecho ocurrido dentro del ámbito de su vida privada y no profesional".

En la sentencia notificada recientemente a un afiliado a la AUGC, el cual fue representado por el abogado de la asociación, Alberto Manuel Mollá Díez, el Tribunal Militar Central revoca la sanción por una falta grave debido a "conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil".

Según la AUGC, los hechos ocurrieron en junio de 2021, cuando el guardia civil tuvo un desencuentro con agentes de la Policía Local de Alicante en una playa, donde se le acusó de faltar al respeto a los policías locales y de incumplir una ordenanza municipal al meter envases de cristal en la playa. Fue propuesto por los agentes para sanción por una presunta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y por incumplir la ordenanza municipal.

Sin embargo, el Tribunal Militar Central ha estimado el recurso del guardia civil, anulando la sanción impuesta al entender que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que los hechos denunciados no quedaron suficientemente acreditados en el expediente administrativo archivado por el Ayuntamiento de Alicante. Además, se considera que no existe prueba de cargo suficiente para justificar la sanción disciplinaria, según la sentencia, que puede ser recurrida.

La sentencia ordena ahora reintegrar al agente el dinero no recibido más intereses y que se elimine cualquier referencia a la sanción en su documentación personal, según informa la AUGC.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante resalta cómo al Tribunal Militar Central le llama la atención que, tanto en el informe del asesor jurídico de la Guardia Civil como en la resolución del recurso de alzada, no se haga mención a la resolución del expediente administrativo de la Ley de Seguridad Ciudadana instruido al Guardia Civil, el cual se considera relevante para dilucidar lo sucedido el día de autos y que quedó archivado. Por contra, sí se tomó en consideración para su sanción las actas de denuncia y el informe de intervención de los agentes intervinientes, "lo cual denota el uso arbitrario y la dureza con la que la cúpula de mando somete a los guardias civiles, cuando se instruye un procedimiento disciplinario sancionador contra un agente, con el fin de conseguir su castigo".

Además de esta sentencia, los servicios jurídicos de la AUGC han logrado que se anule otra sanción de siete días a un agente por una falta grave consistente en "omitir conscientemente una actuación a la que venga obligado por su función, destino o cargo". Los hechos sucedieron en junio de 2024, cuando atendió a una mujer que acudió a un cuartel de la provincia de Alicante para presentar una denuncia contra su ex pareja. Tras la primera entrevista con la mujer e identificar el hecho como un supuesto caso de violencia de género le indicó que permaneciera en la sala de espera con el fin de preparar los aplicativos para recoger la denuncia.

El guardia civil sancionado se encontró con otro agente que realizaba servicio de atención al ciudadano y al comentarle la situación le indicó que él se haría cargo, continuando el expedientado con el servicio que tenía encomendado saliendo del acuartelamiento.

Por estos hechos fue sancionado y ahora se ha anulado dicha sanción también por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dado que el instructor del expediente no llamó a declarar en ningún momento a la ciudadana que supuestamente se había quejado de la forma de actuar del agente y por tanto no se practicó prueba de cargo para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la AUGC se congratulan de estas sentencias, pero lamentan y denuncian el excesivo rigor disciplinario con el que someten a los agentes y la ausencia de consecuencias para los promotores de expedientes en los cuales queda acreditado haber cometido ciertas irregularidades con el fin de lograr un castigo para los guardias civiles.