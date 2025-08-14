Acepta 4 años y medio de cárcel por disparar a un hombre en Elche por una deuda de drogas

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a un acusado de disparar en la cara a un hombre por una deuda de drogas en el barrio de Los Palmerales, según la sentencia dictada recientemente por el tribunal.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para el procesado diez años de prisión por tentativa de asesinato y dos años más por un delito de tenencia ilícita de armas, pero la acusación pública y el abogado defensor, Aitor Esteban Gallastegui, alcanzaron un acuerdo de conformidad. Se modificó la acusación y se rebajaron las penas a cuatro años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio y seis meses por la tenencia ilícita de armas.

El acusado se declaró culpable en la vista oral celebrada el pasado julio en la Audiencia en Elche y admitió ser el autor del disparo que hirió a un varón de Guinea Bissau que no compareció en el juicio al estar ilocalizable.

Los hechos reconocidos por el procesado, que cuenta con múltiples antecedentes, ocurrieron el 22 de marzo de 2024. El acusado fue a un parque del barrio de Los Palmerales en Elche, donde sabía que se encontraba una persona para reclamarle una deuda de drogas.

Ambos se enzarzaron en una discusión relacionada con dicha deuda y, en el transcurso de la misma, el acusado sacó de forma sorpresiva una pistola y disparó a la cara del hombre. La víctima sufrió fracturas en la cara a causa del disparo y permaneció cinco días ingresado en un hospital, donde tuvieron que extraerle el proyectil y hacer una reconstrucción de la fractura.

Al estar ilocalizable el hombre tiroteado no se ha podido determinar el número de días exacto de curación ni las secuelas sufridas. Las lesiones sufridas pusieron en riesgo vital al hombre.

Arma modificada

El arma que utilizó el procesado era una pistola detonadora modificada y apta para disparar fuego real. Era de la marca Rohm, modelo RG 800. Carecía de número de serie y el acusado no tenía licencia de armas ni guía de pertenencia de la pistola.

Además de la pena de prisión, al acusado también se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.