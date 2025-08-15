Condenado a 9 meses de cárcel y a pagar 27.000 € por un puñetazo en un pub en Alicante

Un juzgado ha condenado a nueve meses de cárcel por un delito de lesiones y al pago de 27.000 euros de indemnización a un acusado que dio un puñetazo en la cara a una persona en un pub de Alicante y tuvo que ser operado en un hospital de fracturas en la cara.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Luis Santamaría, solicitaban inicialmente una pena de dos años de cárcel y 48.000 euros de indemnización, pero el abogado defensor, Aitor Navarro García, logró un acuerdo de conformidad que incluía una rebaja de la pena a nueve meses y de la indemnización a 27.000 euros. El fallo recoge que la ejecución de la pena de cárcel se suspende durante tres años.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron sobre la una de la madrugada del 18 de mayo de 2023 en la terraza de un pub situado en la avenida Pintor Xavier Soler de Alicante. Según el fallo, la víctima mantuvo una conversación con el acusado sobre el interés de éste por la novia del primero.

Tras la conversación, la víctima se marchó a otra mesa de la terraza del pub, desde donde, de forma sorpresiva, se acercó el procesado y sin mediar palabra le dio un fuerte puñetazo que le hizo caer al suelo.

El agredido comenzó a sangrar por la nariz y la boca y a causa del puñetazo sufrió lesiones, entre ellas una fractura de maxilar derecho, y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.