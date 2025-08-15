El Supremo confirma la absolución de 9 acusados en Alicante de defraudar más de un millón

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución en la Audiencia Nacional de nueve acusados en Alicante de cometer un fraude fiscal a Hacienda de más de un millón de euros y ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, que además ha sido condenada al pago de las costas de los abogados defensores, entre ellos Roberto Sánchez Martínez. El fallo del Alto Tribunal recoge la vulneración de derechos de los investigados por parte de la Agencia Tributaria al denunciar en Alicante los mismos hechos cuya investigación había sido declarada nula con anterioridad por un juzgado de València.

Los hechos enjuiciados en la Audiencia Nacional llegaron a ser investigados inicialmente en un juzgado de València y tras decretarse el archivo de las actuaciones la Agencia Tributaria denunció los mismos hechos en la Fiscalía de Alicante. Se abrió entonces otra causa judicial que concluyó con la detención en mayo de 2015 de una decena de personas acusadas de un fraude de 14 millones con el contrabando de tabaco y bebidas alcohólicas que eran introducidas en España eludiendo el pago de impuesto.

El importe del fraude fiscal se redujo con posterioridad de los 14 millones de euros iniciales a algo más de 1,1 millones por el IVA y el impuesto de bebidas derivadas y cervezas.

Fallo absolutorio

Según la sentencia absolutoria que dictó la Audiencia Nacional en mayo de 2022, en 2013 se comunicaron a un juzgado de València una serie de presuntas irregularidades detectadas por Aduanas sobre expediciones intracomunitarias que aparecían registradas con destino a un depósito fiscal en Aldaia, pero cuyo apoderado alertó de que la mercancía estaba siendo recepcionada en el sistema por alguien ajeno a su personal.

El juzgado autorizó hasta 41 intervenciones telefónicas y prórrogas, pero la Fiscalía acabó solicitando la nulidad por un defecto y el juzgado acordó en mayo de 2014 el sobreseimiento del caso, aunque dejó una vía abierta a una nueva investigación de Vigilancia Aduanera en Alicante.

En julio de ese mismo año, la Agencia Tributaria presentó una denuncia en la Fiscalía de Alicante y se abrió una nueva causa sobre los mismos hechos en el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante. Se acordaron otra vez intervenciones telefónicas y en mayo de 2015 fueron detenidas ocho personas en la provincia de Alicante, entre ellas un abogado italiano con domicilio en Mutxamel, y un empresario en Vigo.

La causa acabó siendo enjuiciada en la Audiencia Nacional, donde se retiró la acusación a cuatro implicados porque no prestaron declaración como investigados. Estos implicados y el resto de procesados, en total una decena de personas y una empresa, fueron absueltos al acordar la Audiencia Nacional la nulidad de todo lo actuado desde la incoación del procedimiento en el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.

El abogado del Estado recurrió ante el Tribunal Supremo alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pero el Alto Tribunal lo ha desestimado recientemente «por su notoria falta de fundamento». El Supremo habla en su resolución de un «proceso lastrado de irregularidades» y no considera que se generara indefensión a la Abogacía del Estado con la nulidad acordada por la Audiencia Nacional.

En la sentencia recurrida se subrayaba la «ilegalidad que representa investigar los mismos hechos en dos juzgados de instrucción diferentes y hacerlo después de que en el primero de ellos se hubiera declarado la nulidad de lo actuado». El Supremo no entiende el intento de la Abogacía del Estado de «prolongar la anomalía de un enjuiciamiento lastrado de forma irrevocable por unas decisiones judiciales» adoptadas con «una más que grave vulneración de derechos fundamentales».