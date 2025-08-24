El déficit judicial eleva a 33 los nuevos juzgados reclamados para la provincia de Alicante

La radiografía de la Justicia en la provincia de Alicante ha vuelto a poner en evidencia el desfase entre las necesidades de los partidos judiciales y la realidad de los recursos que reciben. Si el año pasado, en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), se reclamaba la creación de hasta 26 nuevos órganos judiciales para aliviar el colapso de los tribunales alicantinos, las necesidades han aumentado, ya que no se creó ninguno de ellos. Como una bola de nieve, el déficit ha crecido y la lista asciende ya a 33 juzgados. Siete más que el año pasado y que supone un incremento del 27 % en apenas de doce meses. A esta cifra hay que añadir nuevas plazas de magistrados que ya se reclamaban para la Audiencia de Alicante y otras jurisdicciones, que hace que el número sea mayor hasta llegar a los 40 jueces.

El motivo del frenazo a la creación de juzgados ha sido el desarrollo de la nueva ley con la que se pretende una reforma radical para modernizar la Administración de Justicia y con la creación de los tribunales de instancia. Estos órganos reemplazarán a los juzgados de toda la vida para sustituirlos por órganos colegiados donde se pondrá todo el personal en común y se irán nombrando jueces a medida que se vayan necesitando, en función de volumen de trabajo.

Cambio de modelo

El modelo en teoría requeriría revisar a la baja el número de juzgados, pero aun así el TSJ ya ve necesarios más de los que se pedían el año pasado. Pero la memoria del Tribunal Superior ya tiene en cuenta esa nueva realidad y habla de plazas judiciales en lugar de juzgados. Pero los jueces recelan de la reforma puesto que se quiere sacar adelante a coste cero. Sin ninguna inversión y dotación de medios, que siempre han sido un mal endémico en la Justicia. Sobre todo, porque se viene de un periodo en el que la creación de nuevos órganos judiciales ha estado paralizada durante años debido a las políticas de recortes en el gasto público de la anterior crisis de 2008.

Alicante y Elche son las zonas que mayores necesidades tienen, donde corresponden ocho de cada diez de las nuevas unidades. La jurisdicción civil, que se encarga de resolver tanto pleitos por reclamaciones económicas como procesos de Familia, son las que siguen concentrando las peticiones . El año pasado ya se pedían tres juzgado de Primera Instancia para Alicante con carácter urgente (y al menos otros quince en la próxima década). La carga de trabajo es del triple de lo que hace un juzgado normal, al llegar al 313 por ciento con una media de más de 2.500 asuntos por juzgado. Motivo por el que se piden con urgencia tres, aunque faltan muchos más. La memoria analiza también la situación del juzgado de cláusulas suelo, que resuelve pleitos sobre hipotecas para toda la provincia y que el año pasado registró el mayor número de demandas de su historia (6.724 ). Pero Alicante no es la única zona donde se piden más refuerzos. También en Elche donde también se piden tres de estas plazas, BenidormOrihuela. Dénia, San Vicente del Raspeig y Alcoy. Necesidades que se reclamaron el año pasado y que ahora continúan en el listado.

En Instrucción, que son los que se encargan de la investigación, el TSJ vuelve a insistir en la necesidad de crear un segundo juzgado de guardia. Sin embargo, no contempla de momento la creación de más juzgados de Instrucción a pesar de que la capital de la provincia cuenta con el mismo número desde hace más de veinte años. La situación se podría paliar con el nombramiento de un cuarto juez de Violencia sobre la Mujer, que tiene que incorporarse a final de año. Con esta plaza, Justicia pretende cubrir un aumento de la carga de trabajo que va a suponer el que estos jueces asuman todos los casos de violencia sexual, con independencia de que exista relación de pareja o no entre agresor y víctima. También se pide un cuarto juez para la delincuencia de Menores de edad.

En cuanto a los juzgados de lo Penal, no hay propuestas para el partido judicial de Alicante, a pesar de que son necesarios para poder crear secciones especializadas en violencia de género, una medida que podría llegar una vez que ya estén en marcha los tribunales de instancia. Las peticiones son para Torrevieja y especializarlo en ejecutorias, aunque no hay ningún órgano en la provincia dedicado en exclusiva a esta tarea. Asimismo en Dénia, se ha reclamado que los juzgados de lo Penal de Benidorm puedan desplazarse a la Marina Alta para celebrar allí juicios y de esta manera evitar que sean los habitantes de estos municipios lo que tengan que hacer el viaje.

Colapso en Social

Las necesidades de plazas se extienden a otras jurisdicciones, como Social, donde se resuelven pleitos laborales, donde el atasco para los juicios por despido llega a los dos años, a pesar de que tiene carácter de urgentes. Se reclaman dos en Alicante y otras dos en Elche. Pero las peticiones para la resolucíon de pleitos económicos siguen, puesto que Alicante reclama un quinto juez de lo Mercantil, que resuelven conflictos empresariales. Sin embargo, desde Elche, ante el incremento de asuntos, se ha pedido que el órgano que ya tienen allí, con motivo de la llegada de los tribunales de instancia pasen a tener uno propio, en lugar del modelo actual en se trata de un órgano desplazado desde Alicante.

El listado de peticiones afecta también a la Audiencia Provincial de Alicante, donde el aumento de los recursos y apelaciones hacen necesario ir reforzando algunas de sus secciones. De esta manera se pide la ampliación en una plaza de magistrado para la Sección Primera ante la revisión del reparto de competencias para la violencia sexual; así como también otras dos plazas de magistrados para las Secciones Quinta y Sexta, ambas pertenecientes al a jurisdicción Civil, precisamente una de las más saturadas.