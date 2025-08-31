Doce años de cárcel para el último condenado por el incendio en la discoteca Babylonia de Alicante

La madrugada del 22 de enero de 2023 la discoteca Babylonia, ubicada en uno de los principales accesos a Alicante, fue pasto de las llamas en un voraz incendio. La investigación desveló que el fuego había sido intencionado. Los empresarios que explotaban el negocio pretendían cobrar el seguro, contratado cinco días antes del siniestro. Por estos hechos, fueron condenados a penas de entre cuatro y seis años de cárcel tres implicados en el siniestro, entre ellos uno de los dueños del local. Todos ellos se declararon culpables de los delitos que se les imputaba y cerraron un acuerdo con la Fiscalía. Pero todavía quedaba por juzgar otro de los dueños del negocio, que había huido a Rumanía después del incendio y se convirtió en el principal prófugo de la causa.

El empresario se sentó en el banquillo a comienzos de este verano, una vez entregado a España por las autoridades rumanas, pero este se había negado a admitir pacto alguno. Aseguraba que no tenía nada que ver con el incendio, una versión exculpatoria que no han creído los jueces de la Audiencia. La Sección Segunda le ha impuesto doce años y medio de cárcel, una pena muy superior a la del resto de los condenados, por delitos de incendio y estafa. El fallo al que ha tenido acceso este diario no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Trasfondo económico

El local, ubicado en la avenida de Jovellanos de Alicante frente a la playa del Postiguet, había sido un club de alterne y funcionaba como discoteca y hotel cuando ocurrió el incendio. Los dueños del inmueble habían ganado un proceso de desahucio contra los responsables del negocio por los impagos del alquiler. Los autores del fuego rociaron de combustible la discoteca y el hotel y, antes de irse, dejaron varios bidones de gasolina preparados para ser usados como acelerantes del fuego. En la cocina desenroscaron una de las tuercas de la instalación de gas y provocaron una fuga.

Los tres acusados que se habían declarado culpables en el anterior juicio trataron de exculpar a su socio. En aquella conformidad, admitieron que habían provocado el incendio con un tal Ionut. El procesado sostenía que tras la quiebra del negocio se marchó de España y que no estaba en Alicante la noche en que las llamas devoraron el local. En el segundo juicio al implicado fugado, los otros acusados aseguraron que en realidad se estaban refiriendo a una persona que se llamaba igual que él. Una versión que los jueces no han creído. La sala considera probado que el acusado participó tanto en las reuniones en las que se planeó en el incendio, como en el vertido de gasolina por diversas dependencias y habitaciones del negocio.

El tribunal señala que consta que existía una precaria situación económica del negocio del local, con numerosas deudas con proveedores y un desahucio acordado por falta de pago. "Es evidente el común interés económico en la liquidación del negocio provocando el siniestro y la recepción de las indemnizaciones concertadas", dice la sentencia. El seguro no llegó a pagar cantidad alguna porque la Policía detuvo tres de los implicados, poniendo de relieve el fraude.

Estado en el que quedó el local tras el incendio la madrugada del 22 de enero de 2023. / PILAR CORTES

Un socio en fuga

"No existe elemento alguno que justifique la pretensión del acusado de haber abandonado España a la fecha de los hechos", incide la resolución, subrayando que el procesado no ha aportado dato alguno que avale el viaje. Otras pruebas valoradas han sido la aparición de sus huellas en uno de los botellines con gasolina utilizados para acelerar las llamas. A esto se añade el que las cámaras de seguridad detectaran el coche del acusado en la zona.

La Audiencia considera que con el incendio se creó una situación de peligro tanto en el edificio como en los otros colindantes, por el riesgo de propagación del combustible, que tenía 18 focos diferentes. La apertura de la llave de gas causó una deflagración con numerosos cristales que salieron despedidos a la vía pública. Desde que se iniciaron las llamas hasta que se produjo la explosión pasaron hasta sesenta vehículos por la calle, a pesar de que se produjo de madrugada. Un dato que subraya la Audiencia para destacar la situación de peligro creada. Un motorista tuvo que frenar para evitar ser alcanzado por la deflagración.

El fraude

En cuanto a la estafa, el fallo subraya que los acusados trataron de hacer pasar el incendio por fortuito o provocado por terceras personas desconocidas que en realidad fue causado por ellos mismos. En los días previos al siniestro, habían ampliado la cobertura de las pólizas de seguro. A pesar de los cuantiosos daños, el acusado no tendrá que pagar indemnización alguna, ya que esta fue abonada por los otros procesados cuando cerraron una conformidad en el otro juicio.