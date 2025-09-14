Anticorrupción pide a la Audiencia que el proceso por las obras en el antiguo parque de bomberos de Alicante llegue a juicio

Que la causa abierta por prevaricación administrativa y urbanística en relación a las obras en el antiguo parque de bomberos de la plaza de Séneca de Alicante acabe en juicio. Es lo que reclaman los fiscales delegados de anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, en el recurso que contra el archivo de estas actuaciones han presentado ante la Audiencia Provincial.

Los acusadores públicos sostienen, frente al criterio de la instructora Belén Gutiérrez, que la conducta de los dos investigados en este proceso, la edil popular Mari Carmen de España y un técnico municipal , no solo es «claramente ilegal» sino que, además, es «arbitraria y contraria a los principios que han de regir el funcionamiento de la Administración, y ejecutada con un manifiesto abuso de poder».

Las obras están acabadas y solo a la espera de ser inauguradas. / Jose Navarro / Jose Navarro

Apoyada por la Agencia Valenciana Antifraude, la investigación por estos hechos se abrió a instancias de la Fiscalía y del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante, que denunciaron las maniobras del equipo de gobierno del popular Luis Barcala para instalar el Centro de Inteligencia del Agua en la edificación de titularidad municipal a sabiendas de que ese uso administrativo para que el se realizaban los trabajos era incompatible con el de equipamiento docente previsto en el Plan General.

Con la instrucción acabada, el Ministerio Público había pedido a la jueza que procesara a la edil De España y al técnico que fue gerente de la Agencia de Desarrollo Local cuando se tramitó el proyecto. El grupo socialista, que ejerce la acusación particular y también anunció que iba a recurrir el archivo, reclamaba el procesamiento de otros dos técnicos más como cooperadores necesarios. Las defensas, por su parte, solicitaban el cierre de las actuaciones al considerar que las supuestas irregularidades son discrepancias técnicas interpretativas, pero no un concierto deliberado para burlar la legalidad.

"Sobreseimiento prematuro"

Para los fiscales, «resulta prematura la decisión de la magistrada (de archivar las actuaciones) cercenando la posibilidad de que la tesis de la acusación pública sea valorada en un juicio, que es el competente para hacerlo». Máxime cuando, recalcan, la jueza «no niega los indicios aportados por la Fiscalía» sino que «deriva a las partes a que ventilen la cuestión en la jurisdicción Contencioso-administrativa (en lugar de la Penal) afirmando que en este asunto existe una discrepancia interpretativa».

¿Acuerdo para burlar la legalidad?

Frente al convencimiento de los acusadores públicos de la existencia de un acuerdo entre los investigados para burlar la ley y acometer el proyecto del Centro de Inteligencia de Agua que el planeamiento no permitía, la magistrada no considera probado que hubiera «un concierto de voluntades al margen de la legalidad para llevar a efecto las obras indicadas (…) a sabiendas de que el uso otorgado en el PGOU a la parcela en cuestión era incompatible con el pretendido en el proyecto».

Sin dudas sobre la infracción penal

Los fiscales no tienen dudas de que los hechos «son constitutivos de infracción penal» ya que «desde el propio Ayuntamiento y por los investigados implicados se conocía el carácter ilegal del proyecto al ser incompatible lo que se pretendía llevar a cabo con la calificación urbanística de la parcela, y ello dado que así lo habían dictaminado los servicios de disciplina urbanística».

En su recurso precisan que «teniendo la administración local la posibilidad de iniciar los trámites para la modificación de PGOU (para el cambio de uso de la parcela) los investigados optaron por apartarse de la única posibilidad que existía para ejecutar los proyectos conforme a Derecho (…) dado que ello exigía de un largo proceso con la intervención de la administración autónma y con la participación del pleno municipal en el que están representados los partidos de la oposición política».

El auto del fiscal general

Como apoyo a su pretensión de que los hechos lleguen a juicio, los acusadores citan el auto del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general. Una resolución en la que, citando una sentencia de ese tribunal, se afirma que «para acordar el sobreseimiento se precisa de un pronóstico, cercano a la certeza, de que la base indiciaria es tan frágil que no se podrá demostrar la comisión de un delito. En cambio, si hay un fundamento indiciario suficiente que hace no ya muy probable sino racionalmente posible una condena, aunque no segura, es prematuro abortar el procedimiento. Se impone entrar en el plenario (juicio) para permitir a la acusación que luche por disipar todo atisbo de duda y hacer triunfar su pretensión acusatoria si consigue provocar en el tribunal una certeza más allá de la duda razonable que abre el paso a una condena».