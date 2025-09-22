Absuelto de abusar sexualmente de una niña de 13 años hija de su pareja en Dénia

Un hombre de 54 años ha sido absuelto por la Audiencia de Alicante de abusar sexualmente en Dénia de una niña de 13 años, hija de su pareja. El acusado absuelto, defendido por la abogada Raquel Sánchez Navarro, se enfrentaba a una petición de seis años de cárcel de la Fiscalía y de la acusación particular por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años.

El tribunal de la Sección Décima no ha considerado acreditados los abusos denunciados y en la sentencia no descarta la posibilidad de que el proceso se emprendiera con el objetivo de que el padre de la menor lograra la custodia de forma exclusiva, según el fallo hecho público hace unos días, que no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia se remontan a los años 2021 y 2022. El acusado tenía una relación sentimental con una vecina de Dénia y mantuvieron "momentos ocasionales de convivencia" en el domicilio de ella en la Marina Alta, en concreto cuando le correspondían los periodos semanales establecidos para la custodia de la niña, que entonces tenía 13 años.

Denuncia del padre

El padre de la menor presentó el 30 de septiembre de 2022 una denuncia en la que ponía de manifiesto la existencia de "unos comportamientos sexuales" por parte del procesado con su hija. En concreto denunciaba "tocamientos de sus glúteos y genitales", además de "intentos de besarla y sujeciones para frotar su cuerpo contra el de ella", entre otros supuestos abusos.

Sin embargo, la Audiencia señala en la sentencia que no ha resultado acreditado que el procesado llevara a cabo estos actos de contenido sexual durante las ocasiones en las que coincidieron durante los periodos en que la menor estaba en el domicilio materno.

Para el tribunal de la Sección Décima, la prueba practicada es insuficiente para enervar el derecho del acusado a la presunción de inocencia. El procesado negó la existencia de cualquier relación sexual con la hija de su pareja y las acusaciones presentaron como principal prueba la declaración de la víctima, respaldada por los informes periciales psicológicos, los cuales avalaban la credibilidad del testimonio de la menor.

Por contra, el fallo recoge que existen elementos que "interfieren" en la determinación de la credibilidad de la menor. Así, señala el tribunal que llama la atención que se excluyera en los informes de credibilidad el aparente propósito "de obtener una custodia exclusiva a favor del padre, en detrimento de la madre, que se trasluce de las manifestaciones" de los progenitores y se deduce del contenido de un diario escrito por la menor. La sentencia añade que la denuncia podría posibilitar la interrupción de un sistema de custodia que no era el que quería la menor.

Por otro lado, en uno de los episodios de presuntos abusos denunciado la madre declaró que ella estaba en la casa y no vio que su pareja y su hija se quedaran solos en la cocina. La madre también descartó que el acusado aprovechara algún masaje que le hizo a la menor para realizar tocamientos "inapropiados". El tribunal destaca además que hay "carencias que devalúan la calidad del testimonio" de la menor.