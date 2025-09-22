Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado

El requisito de tratar de llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial no puede convertirse «en una carrera de obstáculos» para el demandante. De esta expresiva manera ha intentado zanjar la Audiencia de Alicante la polémica suscitada por la manera en que algunos juzgados están aplicando la nueva norma y que establece que antes de ir al juzgado las partes han tratado de alcanzar algún tipo de acuerdo. Si esto no está probado, es motivo suficiente para que la demanda se inadmita. El problema es que hay una gran disparidad de criterios entre los juzgados y lo que vale en uno no vale en otro, causando un gran desconcierto entre los profesionales

El pasado mes de abril entraba en vigor un apartado de la nueva Ley de Eficiencia Judicial que obligaba a que antes de presentar una demanda por la vía civil o mercantil había que demostrar que se había tratado de negociar. Un requisito que buscaba promover la cultura del acuerdo y que el juzgado solo intervenía como último recurso. Antes de la entrada en vigor de la reforma, los juzgados de la provincia recibieron una avalancha de más de 50.000 demandas que buscaban sortear la reforma y que se les aplicara la anterior legislación. En unas pocas semanas, a los juzgados llegó lo que tendría que haberse registrado en tres meses. La avalancha se produjo casi a las puertas del verano, donde sobre todo en agosto, la actividad queda prácticamente paralizada. «Todavía tardaremos en recuperar la normalidad, ante la avalancha de abril», explicó a este diario, el juez decano de Alicante, César Martínez, que señaló que una vez cerrado el trimestre se podría ver si la reforma había tenido alguna incidencia.

«No es de recibo que lo que iba a ser la Justicia del siglo XXI sea mucho más lenta que lo de antes» Pilar Fuentes — Decana del colegio de Procuradores

Pero ya hay juzgados que están inadmitiendo demandas alegando que no se ha acreditado un intento de negociar entre las partes. «El problema es que lo que vale en unos sitios no sirve en otros. Algunos juzgados admiten un burofax o un correo electrónico con la oferta de acuerdo, otros no», explicó el decano del Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali), Ignacio Gally.

En este sentido, la decana del colegio de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes, aseguró que la actividad en los despachos podría haber caído en un 70 por ciento, mientras se recuperaba la actividad y se iniciaban las primeras negociaciones de acuerdos. «Da la sensación de que lo que iba a ser la Justicia del siglo XXI va más lenta que la de antes», aseguró. «Estamos con la cultura del acuerdo, pero hay que pensar fórmulas para hacer esto más ágil», dijo. A su juicio, una legislación más clara hubiera evitado estas decisiones.

En los trece partidos judiciales de la provincia se han aprobado sus propios criterios para admitir o no demandas y algunas son contradictorias entre sí. Algo que para los profesionales crea «inseguridad jurídica».

Realidad social

En este contexto, la Audiencia ha dictado un auto que está siendo pionero en otras provincias, al tratar de poner orden en esta cuestión. El auto revoca la decisión de un juzgado que rechazó una demanda aportando el correo electrónico con de la oferta negociadora. Un juzgado de lo Mercantil había rechazado la demanda al entender que aportar el correo con la oferta negociadora no era suficiente para acreditar que se había llegado a un acuerdo.

La resolución considera «desproporcionado» e incide en que las normas deben adaptarse a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas. En este sentido, subraya que precisamente el correo electrónico es el vehículo de comunicación ordinario en el tráfico mercantil.

Toda modificación legal tiene al inicio disfunciones en su aplicación y estas se van a ir corrigiendo Juan Carlos Cerón — Presidente de la Audiencia de Alicante

Para el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, «toda modificación legal tiene disfunciones en su interpretación en sus primeros momentos». En su opinión el auto de la Sección Octavas ayuda a unificar criterios y trata de introducir el sentido común.

La iniciativa del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) se ha visto desbordado en los últimos meses con la puesta en marcha del servicio de conciliación que exige la nueva normativa en materia civil y mercantil. La reforma, en vigor desde abril, obliga a las partes en conflicto a intentar alcanzar un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Y en apenas cuatro meses, las cifras dejan claro el impacto que está teniendo en la práctica jurídica de la provincia.

A fecha 5 de septiembre, el colegio ha agendado ya 750 citas hasta principios de octubre, una cifra que, según reconocen desde la institución, supera con creces las previsiones iniciales. En este tiempo, se han llevado a cabo 472 actos de conciliación, de los que un 17 % han acabado con acuerdo.

El desglose por materias ofrece una radiografía clara de cómo se está utilizando este recurso. El 65% de los asuntos han sido civiles (la mayoría relacionados con conflictos vecinales, contratos o reclamaciones de cantidad) y de ellos se ha alcanzado un acuerdo en un 12 % de los casos. En el ámbito de Familia, que representa un 33 % de las conciliaciones, el porcentaje de éxito es mayor: el 27 % de los actos culminaron en pacto. El área Mercantil, en cambio, apenas ha registrado actividad: solo se han celebrado nueve conciliaciones (el 2 % del total), con un acuerdo alcanzado en un único caso.

El decano del Icali, Ignacio Gally, a la izquierda de la imagen, con los responsables del servicio alternativo de solución de conflictos. / ALEX DOMINGUEZ

En opinión del decano, Ignacio Gally, estos primeros resultados demuestran que el servicio «funciona, es ágil y económico, y está permitiendo a los ciudadanos cumplir con el objetivo previsto en la nueva ley. Este no es otro que implantar los MASC (Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos) para solucionar las controversias y evitar así la judicialización de asuntos que pueden resolverse en 15 o 20 días».

Nuestro nuevo servicio puede ofrecer a las partes una solución antes de veinte días Ignacio Gally — Decano del Colegio de Abogados de Alicante

El decano subraya que, aunque todavía queda recorrido para consolidar el sistema, los datos de acuerdos son «positivos» teniendo en cuenta que se trata de una práctica nueva para muchos ciudadanos y profesionales. «En concreto, este sistema es muy adecuado para solucionar problemas que suelen surgir entre vecinos en las comunidades de propietarios. Los MASC dan así una oportunidad al acuerdo previo en vez de recurrir a un proceso legal lento y costoso para todas las partes», añade Gally. En este sentido incidió que acreditar que se ha acudido al sistema de mediación del colegio puede ser una manera de evitar que se inadmita una demanda.

Comunidades de propietarios y familia

Administradores de fincas consultados por este diario señalaron lo inadecuado de este sistema para los casos de vecinos morosos en comunidades de propietarios, un tipo de conflicto que también exige la intervención de estos mecanismos alternativos. «¿Cómo se negocia con alguien que no quiere pagar», señalaron, incidiendo en que hay morosos profesionales que evitan recoger cualquier tipo de notificación. A su juicio, el único margen para la negociación es con la aplicación de los intereses de la deuda.

Por su parte, Gracia Carrión, miembro de la junta de gobierno del ICALI y adscrita a la sección de familia, señaló que los servicios de mediación del colegio ya tienen una larga experiencia para la mediación en este tipo de pleitos. En los únicos casos donde no es necesaria esa negociación previa es en casos urgentes donde pueda haber un riesgo para el menor, o en sustracción internacional de menores. A su juicio en divorcios conflictivos, el hecho de que los profesionales se sienten a hablar puede limar asperezas en el conflicto.

Para el abogado Adrián Roca, de Olima Legal, la reforma es consecuencia de la cultura en España de pleitear por todo, pero adoptar el sistema anglosajón aquí no tiene por qué funcionar. n