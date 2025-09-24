La directora de la prisión de Villena aprovecha la Merced para destacar el papel de los funcionarios

La directora de la prisión de Villena, María Belén López Martínez, ha destacado este miércoles, festividad de la Merced, que el trabajo en las cárceles "no es solo una cuestión de seguridad y disciplina sino también de humanidad, justicia y compromiso social", al tiempo que ha valorado el papel de quienes trabajan tras las rejas "para convertir ese lugar en un espacio de oportunidad".

En un acto tan cálido como concurrido en el que han estado presentes los responsables de los otros dos centros penitenciarios de la provincia, Santiago de las Heras (Fontcalent), y Luis Carlos Vasallo (Psiquiátrico), la responsable del de Villena, anfitrión este año de la celebración de la patrona de las prisiones, ha recordado cómo veían dos grandes pensadoras la privación de libertad y la reinserción.

"Concepción Arenal entendió que la prisión no debía ser un espacio de venganza sino de transformación, pero también que eso no es posible si quienes trabajan en ella están desbordados o inmovilizados. Y Victoria Kent, desde su mirada reformista, también supo que no hay reinserción sin inversión, sin formación y sin una red de apoyo real tanto dentro como fuera de los muros".

El sistema y las limitaciones

Tras este arranque, la primera mujer que dirige un centro penitenciario en la provincia se ha centrado en destacar el papel de "todos los funcionarios y funcionarias de prisiones que hacéis de este lugar un espacio de oportunidad y de cambio y hacéis posible que el sistema penitenciario español funcione. Un sistema que, pese a sus limitaciones, sigue siendo un ejemplo de profesionalidad y garantía de derechos", ha precisado.

Celebración de la Merced en el centro penitenciario de Villena / RAFA ARJONES

"Tensión y sobrecarga"

Pero no todo han sido palabras bonitas. También se ha referido ante un auditorio que de sobra sabía de qué estaba hablando a las situaciones de "tensión y sobrecarga" que se viven en las cárceles y a "la falta de medios materiales y humanos para dar respuestas efectivas a las nuevas necesidades de los tiempos que vivimos" con internos "con graves problemas de salud física y mental, situaciones de exclusión extrema, historias de adicciones, traumas y abandono".

Pese a ello, ha destacado Belén López, "seguimos realizando programas de tratamiento, de atención sanitaria, de formación profesional... programas que no solo ocupan el tiempo de los intermos sino que permiten recuperar su autoestima, construir un proyecto de vida y prepararse para su reencuentro con la sociedad".

"No hay reinserción sin acompañamiento"

La prisión, ha dicho la directora de Villena, "es una oportunidad de cambio, pero no pueda haberlo sin una estructura que proporcione dirección y claridad de objetivos comunes. No hay reinserción sin acompañamiento y no hay sistema penitenciario que funcione si sus trabajadores no son escuchados". Y ha añadido que "aunque nuestra labor no siempre es visible ni suficientemente reconocida, hoy por hoy sigue siendo fundamental"

Reconocimientos

Tras las palabras de la directora, de sus homólogos en Fontcalent y en el Psiquiátrico y del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, se ha procedido en un ambiente festivo a la entrega a medio centenar de profesionales de las medallas y menciones honoríficas concedidas "por la realización de buenas prácticas y actuaciones relevantes en colaboración con los centros y la institución penitenciaria".

Con medallas de plata al mérito penitenciario han sido reconocidas las subdirectoras de tratamiento de Villena y de Fontcalent mientras que las de bronce han sido para el jefe de servicio del Psiquiátrico y el del grupo de Información y Control Operativo.

Tambien se ha premiado el trabajo de policías, guardias civiles, bomberos, personal sanitario, de vigilancia y de la Unidad Cinológica de la Policía Local de Elche, entre otros.