Absuelven a tres acusados de enviar marihuana de Alicante a Holanda

El juzgado de lo Penal número 5 de Alicante ha absuelto a tres acusados de tráfico de drogas al no considerar acreditada la implicación de los procesados en el cultivo y posterior distribución de marihuana que era enviada a Holanda. Los tres acusados ahora absueltos, uno de ellos defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, se enfrentaban a una petición de la Fiscalía de tres años y seis meses de prisión.

La sentencia declara como hechos probados que los tres acusados fueron investigados por la Policía Nacional de Alicante a raíz de la intervención de dos paquetes con 22 kilogramos de marihuana que fueron enviados en mayo de 2021 a Holanda.

Cáñamo industrial

Sin embargo, el fallo judicial recoge que no ha quedado acreditado que uno de los acusados, propietario de una empresa dedicada al cáñamo industrial que no supera los límites de tetrahidrocannabinol (THC) -la sustancia psicoactiva-, fue el cultivador de la droga intervenida en los paquetes.

Asimismo, señala que los otros dos acusados llevaran a cabo la distribución de la marihuana con los contactos de un ciudadano holandés que figura también procesado en la causa, pero fue declarado en rebeldía el pasado junio.

Uno de estos dos acusados contactó con una empresa de paquetería de San Vicente del Raspeig para enviar los dos paquetes a Países Bajos y los depositó en la empresa sin que conste que conociera su contenido, según la sentencia.

El fallo indica que como remitente figuraba una empresa administrada por el tercer acusado -el cual desconocía su actividad-, aunque el teléfono de contacto era el del acusado holandés que está en rebeldía.