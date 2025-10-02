El Poder Judicial aprueba los refuerzos para los juzgados de malos tratos de la provincia

Un día antes de que los juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España asuman los casos de violencia sexual, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado los refuerzos para hacer frente a la sobrecarga de trabajo. En la provincia de Alicante, los refuerzos irán destinados a Alicante y a Benidorm. En ambas localidades, hay previsto un nuevo magistrado para hacer frente al aumento de los casos de violencia sexual. Pero no se incorporarán hasta enero, pese a que desde este viernes ya se hará efectivo el aumento de competencias. Por este motivo, se aprueban estos otros refuerzos temporales hasta que se creen las nuevas plazas.

En la actualidad hay más de 6.000 casos activos de violencia machista en los juzgados de la provincia. A estos ahora se añadirán los cerca de un millar de asuntos por violencia sexual que se denuncian al año.

Esta revisión de competencias es consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial. Esta norma establece que los juzgados especializados en violencia machista pasen a asumir este tipo de delincuencia a partir del 3 de octubre. La decisión generó recelo entre los jueces, porque iba a suponer un incremento de la carga de trabajo sin incrementar medios. Incluso desde el Gobierno se llegó a plantear la posibilidad de eliminar juzgados de Instrucción para crear los nuevos de Violencia. Ante el malestar causado, el Ministerio de Justicia dio marcha atrás y creó dos plazas de magistrados en Alicante y Benidorm para reforzar los tribunales de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, esta ampliación de plazas no se va a hacer efectiva hasta el 1 de enero de 2026, pero, a partir del 3 de octubre, estos jueces ya van a tener que asumir la violencia sexual.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Se trata de un plan temporal para paliar el aumento de la carga de trabajo hasta la puesta en marcha de las plazas definitivas.

En todos los casos, las medidas fueron solicitadas por los presidentes o por las Salas de Gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, tal y como establecen las normas reglamentarias, y se han aprobado con el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ. La duración de los refuerzos, que cuentan con autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se prolongará inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025. Los refuerzos que llegan son solo de plazas de jueces y no se refuerzan ninguno de los otros operadores jurídicos que trabajan en la lucha contra la violencia de género.

Reparto de trabajo

En Alicante, las tres magistradas de Violencia sobre la Mujer ya han hecho una propuesta de reparto de trabajo con la que poder afrontar estas nuevas competencias. Según las fuentes consultadas por este diario, la propuesta prevé que las tres magistradas titulares se repartan entre ellas todas las denuncias penales de esta jurisdicción, mientras que el refuerzo se encargaría de resolver todas las cuestiones civiles relativas a estos procedimientos. En la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer además de las medidas penales, existen otros procesos vinculados a la separación y el divorcio de la pareja, como la custodia de los menores, el uso de la vivienda o el pago de pensiones alimenticias. La situación cambiará a partir de enero, cuando se nombre al cuarto juez titular. Medida que va a permitir que se pueda establecer un servicio de guardia para Violencia sobre la Mujer.

El juez que va a reforzar esta jurisdicción en Alicante es el magistrado Joaquín Coromina y que se incorporara al plan a partir del 17 de octubre. Dos días a la semana y un máximo de siete juicios al día es el trabajo que desarrollará, compaginándolo con su actividad al frente del juzgado de lo Penal número dos de Alicante.