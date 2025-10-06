Suspenden un juicio por robos al apuñalar a uno de los acusados en Almoradí

El apuñalamiento de un procesado ha obligado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a suspender este lunes un juicio a dos acusados de intentar robar en una vivienda de Alicante a punta de pistola y de asaltar en San Miguel de Salinas a una pareja con la intención de llevarse su coche, hecho en el que también emplearon un arma de fuego.

Uno de los dos acusados de los robos, defendido por la letrada Mariana Ivanov, ha acudido a la vista oral y el abogado defensor del otro implicado, Roberto Sánchez Martínez, ha comunicado al tribunal la imposibilidad de la comparecencia de su cliente al haber sido víctima de una agresión con arma blanca, por lo que la Sección Segunda ha acordado la suspensión.

El acusado agredido ingresó en la UCI de un centro hospitalario tras recibir una decena de cuchilladas durante una disputa ocurrida este pasado fin de semana en la vía pública en Almoradí, cerca de un establecimiento hostelero. Este apuñalamiento, que inicialmente no guarda relación con el juicio, está siendo investigado por la Guardia Civil y hasta ayer por la mañana aún no se habían practicado detenciones.

En el juicio suspendido en la Audiencia, los dos acusados se enfrentan a una petición de 11 años de cárcel por dos delitos de robo, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de depósito de aparatos inflamables e incendiarios, ya que en una nave de Dolores les incautaron cinco artefactos incendiarios del tipo cóctel molotov. Además, hay otros dos acusados en esta causa, para los que el fiscal pide cuatro años de prisión por los cócteles molotov, que fueron intervenidos en una nave en Dolores.

Asalto en Alicante

Según la acusación de la Fiscalía, el primero de los robos ocurrió el 25 de abril del 2022, cuando uno de los procesados saltó el muro de piedra que rodeaba la finca de un chalet de Alicante en el que pretendían robar y, una vez en el interior, le abrió la puerta al otro encausado. En la parcela, fueron sorprendidos por el dueño de la casa que estaba limpiando la piscina y le que apuntaron con lo que parecía ser una pistola.

El hombre se refugió en el interior de la vivienda y comenzó a gritar para advertirles que iba a llamar a la Policía. Alertado por los gritos, acudió el hermano de la víctima y los encausados también le apuntaron con el arma antes de darse a la fuga.

El 8 de junio de ese mismo año, los procesados presuntamente abordaron en San miguel de Salinas a una pareja que se encontraba en el interior de su coche con su hija, menor de edad. Tras apuntarles con la pistola, le pidieron al conductor las llaves del vehículo, a lo que el hombre se negó.

La Fiscalía mantiene que los procesados, que le robaron el móvil al asaltado, propinaron patadas y puñetazos a las víctimas, a las que golpearon con la culata del arma con la intención de que les dieran las llaves. A continuación, intentaron abrir el vehículo, pero huyeron al comprobar que estaba cerrado con llave y que en el interior de este se encontraba la hija, menor de edad, de los perjudicados.

El 15 de junio de 2022, la Policía accedió a un garaje de Dolores donde los dos acusados, junto a otros dos hombres también procesados en este asunto, guardaban cinco artefactos incendiarios del tipo cóctel molotov, junto a otros instrumentos destinados a la comisión de delitos como guantes, grilletes, chalecos antibalas, escopetas, placas de matrícula, hachas o mazos, entre otros elementos.