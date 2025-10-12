Las promotoras tendrán que pagar 1,5 millones por los 300 chalés ilegales de Llíber

Las promotoras que construyeron los cerca de 300 chalés ilegales en Llíber tendrán que abonar indemnizaciones por valor de 1,5 millones de euros, tal y como establece la sentencia en la que les condena a dos años y medio de cárcel por estafa. Así lo establece el fallo dictado la semana pasada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. Son estas empresas las que vendieron las viviendas sobre planos en suelo no edificable a jubilados británicos que venían a la provincia en búsqueda de un retiro dorado. Un dinero que tendrán que asumir los tres promotores condenados (Miguel Muntaner, Peter Antonius Schmid y Trevor Bourne) son condenados a pagar las indemnizaciones de forma solidaria y subsidiariamente sus empresas, Monty, Taibach y Montepuchol.

Ese dinero se reparte entre un total de 16 perjudicados, los que han llegado hasta el final en el proceso, y que oscilan entre los 30.000 y los 260.000 euros en función del caso. Para calcular el importe, la Audiencia de Alicante ha valorado que como, consecuencia de las irregularidades, esas viviendas, que finalmente han podido ser legalizadas, perdieron un treinta por ciento de su valor. Se da el caso de algunos perjudicados que han sido excluidos del listado porque ya consiguieron la compensación reclamada por la vía civil. Los perjudicados ejercían la acusación particular a través del abogado Bernardo del Rosal.

Licencias

En cambio, el tribunal deja fuera de las indemnizaciones al Ayuntamiento de Llíber, a pesar de que condena a un técnico municipal y al alcalde en la época que ocurrieron los hechos, el popular José Más. La exclusión se debe a que ni la Fiscalía, ni la acusación particular pidieron la responsabilidad del consistorio. Sin embargo, en el caso del funcionario, que era un colaborador externo del Ayuntamiento, se considera que debe abonar solidariamente de su bolsillo parte de las indemnizaciones. El fallo limita a 5.000 euros por perjudicado el dinero que deberá pagar este técnico, que trabaja para las promotoras elaborando proyectos de obra de las viviendas. Posteriormente, él mismo como técnico municipal Amador Signes daba el visto el bueno a la solicitud de la licencia de obras. A este técnico se le condena por estafa al igual que a los promotores, ya que se considera que fue una parte esencial para perpetrar el engaño.

En el caso del alcalde condenado, se descarta su responsabilidad civil, pero se le condena al pago de una multa por un delito de prevaricación urbanística. Entre los acusados estaba el alcalde actual, José Juan Reus, que ha sido absuelto al no considerarse probado que tuviera participación en el entramado, sino que era un edil más de la corporación durante aquellos años.

Los proyectos se presentaban como petición para restaurar almacenes agrícolas con parte habitable y, mediante este método, se levantaron cerca de 300 viviendas entre los años 1999 y 2003, hasta que acabó interviniendo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La sentencia considera probado que los acusados eran perfectamente conocedores de las ilegalidades, valorando que se tendrían que haber preguntado cómo era posible que de la noche a la mañana centenares de jubilados extranjeros empezaran a restaurar almacenes en suelo rústico.

El cerebro de la trama

El principal cerebro de la trama el promotor Miguel Muntaner, quien en el juicio sostuvo que él solo se limitaba a vender las parcelas y era un mero intermediario. Afirmaciones que ha descartado la sentencia. «Muntaner no solo vendía las parcelas, sino que vendía parcelas para edificar viviendas y en algunos casos las construía ilegalmente, conociendo como profesional del sector que no podría obtener legalmente las licencias», señala el fallo. El resto de los promotores acusados alegaban que fueron engañados por Muntaner y que no sabían que la ley no permitía construir esos chalets una versión que el tribunal descarta. Según argumenta el fallo «los tres eran profesionales de la construcción con amplia experiencia, que contrataban los servicios de arquitectos y abogados para llevar a cabo las obras. Eran conocedores de que la licencia se concedía para restauración de almacén y que los compradores querían viviendas, no almacenes. Algo que necesariamente habría despertado la duda de la legalidad, pero, en realidad, no había duda de que todos sabían que las licencias eran ilegales», asegura.

El fallo no es firme y contra él cabe recurso, algo que se da por seguro dado que algunas de las penas impuestas pueden suponer el ingreso en prisión.