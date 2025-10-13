Piden hasta 25 años de cárcel al acusado de asesinar a puñaladas a su casero en El Altet

La Audiencia Provincial ha prorrogado recientemente la prisión preventiva del acusado de matar a su casero en octubre de 2023 en El Altet y está pendiente ahora de fijar una fecha para la celebración del juicio con jurado popular en Elche, después de que las acusaciones y las defensas hayan presentado sus escritos de conclusiones provisionales. Las peticiones de pena para el procesado oscilan entre los 20 años de prisión que reclama la Fiscalía por un delito de asesinato y los 25 años que solicitan las dos acusaciones particulares personadas en la causa, mientras que la defensa, ejercida por la abogada Concepción Ferrández Campillo y el letrado José Manuel Yepes, reclama la absolución o subsidiariamente que se le considere autor de un delito de homicidio con la eximente de legítima defensa e intoxicación por consumo de alcohol y drogas.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía reclama indemnizaciones por valor de 180.000 euros para los dos hijos de la víctima y para la madre y las tres hermanas del fallecido. Una de las acusaciones particulares reclama 472.000 euros para los dos hijos y la otra solicita 196.000 euros para la madre y las tres hermanas de la víctima.

Dos policías salen de la vivienda donde ocurrió el crimen con el acusado de matar a puñaladas a su casero. / ANTONIO AMOROS

Mientras la Fiscalía no aventura ninguna hipótesis sobre el origen de la agresión mortal, las dos acusaciones particulares si la relacionan con una posible discusión por el dinero del alquiler que debía el acusado a la víctima y el temor a que el casero, que acudió a la casa a cobrar y vio que tenía mucha droga, le denunciara por tráfico de estupefacientes. A raíz del crimen la Policía descubrió en la vivienda un laboratorio de drogas e intervino cerca de un kilo de cocaína y sustancias de corte. La investigación posterior permitió desarticular una banda de narcos que presuntamente dirigía el acusado y cuya gestión asumió su novia después de que fuera encarcelado por el asesinato.

El crimen

De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía, el acusado, de 43 años en la actualidad y con antecedentes, se encontraba sobre las dos y media de la madrugada del 6 de octubre de 2023 en una vivienda de la calle Baladre de El Altet. Con él estaba el dueño de la casa, que se la había arrendado al menos desde hacía un mes. Ambos llegaron a dicho domicilio media hora antes después de haber estado juntos por Alicante desde las 21 horas del día 5 de octubre. Poco antes de las tres de la madrugada el procesado cogió un cuchillo del fregadero y de forma «sorpresiva, imprevisible e inesperada» para su casero le asestó una puñalada en la zona izquierda del pecho con el ánimo de acabar con su vida, cuchillada que le seccionó una arteria y le afectó a un pulmón, según la acusación del Ministerio Público.

La víctima se dirigió a la puerta de la casa con el fin de marcharse y evitar nuevas agresiones, pero el procesado le dio varias puñaladas por detrás. A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima pudo huir por las escaleras del inmueble y salir al exterior. Fue caminando por varias calles en busca de ayuda, llegó hasta una gasolinera y golpeó la persiana para llamar la atención del empleado, el cual requirió presencia policial. A continuación el herido se sentó delante de la puerta de la gasolinera y acto seguido se tumbó en el suelo.

Varias patrullas de la Policía Local de Elche y el SAMU se personaron en el lugar con rapidez. Los servicios sanitarios practicaron a la víctima maniobras para salvarle la vida, pero no pudieron evitar su fallecimiento instantes después. La causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico posthemorrágico, ocasionado por las puñaladas que recibió, especialmente la que le seccionó la arteria axilar izquierda. El acusado fue interceptado por la Policía Local en una calle de El Altet unos minutos más tarde y desde el 8 de octubre de 2023 se encuentra en prisión provisional.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la expareja del fallecido en nombre de los hijos de la víctima precisa en su escrito de acusación que el procesado le debía dinero de alquileres y el día de los hechos quedaron para que le pagara la deuda. Estuvieron varias horas juntos antes de llegar a la casa de El Altet y una vez allí el ahora fallecido pudo ver que había gran cantidad de droga e instrumentos para elaborarla. Todo ello generó una discusión y el temor a que el casero le denunciara influyó en la acción violenta que causó el fallecimiento del propietario de la vivienda.

Por otro lado, el escrito de acusación presentado en nombre de la madre y hermanas de la víctima señala que la agresión se produjo en el contexto de una discusión relacionada con una deuda que el inquilino mantenía con el dueño de la casa por el arrendamiento del inmueble. Asimismo, indica que la presencia de una importante cantidad de droga en la vivienda y la actividad del acusado como traficante le hizo temer al inquilino que el casero lo denunciaría a la Policía, influyendo esto de forma determinante «en su acción violenta».

La defensa del acusado ofrece una versión muy diferente al relato de las acusaciones. Señala que acusado y víctima se reunieron de forma amistosa la tarde-noche del 5 de octubre y con la intención de compartir «un rato de ocio» y beber alcohol. Estuvieron en varios establecimientos de hostelería de Alicante y consumieron «una ingente cantidad de alcohol» y también cocaína. La defensa sostiene que el dueño de la casa comenzó a mostrar un comportamiento «agresivo y descontrolado» y se trasladaron al piso de El Altet. Una vez en el interior, la defensa señala que la víctima se puso agresiva y alterada porque decía que le faltaba «un paquete». Afirma que comenzó a golpear al acusado, cogió uno o dos cuchillos e intentó agredirle. El escrito de defensa sostiene que el acusado forcejeó para evitar la agresión con el cuchillo y en esa disputa se produjeron las heridas de arma blanca que causaron la muerte al casero.