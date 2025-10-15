Al banquillo un falso psicólogo por abusar de una compañera de piso en Alicante tras atiborrarla a pastillas

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo este miércoles a un acusado de tratar de abusar sexualmente de su compañera de piso y de ejercer falsamente como psicólogo. Los hechos se habrían producido después de haberla atiborrado de pastillas, con las que supuestamente pretendía ayudar a la víctima con los problemas de sueño que sufría. Los hechos ocurrieron la noche del 2 al 3 de junio de 2023 en el piso en el que convivían el acusado con su esposa y su hija, así como la víctima y su pareja, que era amigo del procesado desde hacía más de diez años. Entre ellos había una relación de amistad y confianza desde que se conocieron en Colombia antes de venir a España, pero que se quebró tras los hechos ocurridos esa noche.

La víctima ha declarado en el juicio que sus problemas de insomnio venían motivados porque su pareja roncaba, motivo por el que acabó pidiendo ayuda al acusado. Este, que se presentaba como psicólogo en redes sociales, le aconsejó un tratamiento a base de benzodiacepinas con una dosis diaria que se completaría con una última toma de tres pastillas. Antes de esa dosis final, aconsejó tener relaciones sexuales con su pareja. Después, que cada uno se fuera a dormir a habitaciones separadas. Al marido, esa noche también le indicó que se tomara otra de esas píldoras y se fuera a dormir a otra habitación. La mujer relató que, mientras estaba totalmente inmovilizada por efecto de las pastillas, notó que alguien entró en la habitación haciéndose pasar por su pareja para intentar mantener relaciones sexuales con ella aprovechando su estado de somnolencia. Según explicó, sabía que no era él y se negó, pero, dado el estado en el que se encontraba, era incapaz de recordar si llegó o no a penetrarla. En la causa constan conversaciones de WhatsApp del acusado a la víctima el día después pidiendo disculpas por lo ocurrido la noche anterior.

Anuncios en redes sociales

Tras poner la denuncia en la Comisaría, los agentes comprobaron que el hombre se anunciaba como psicólogo en redes sociales, sin estar colegiado para ejercer esta profesión. Tanto la víctima como su pareja sostuvieron que, aunque no le habían visto ejercer como tal, sí que habían oído que el acusado se presentaba como psicólogo.

El acusado ha admitido que únicamente trató de tocarla y que se paró en cuanto ella le dijo que no. El hombre ha asegurado que había dado las pastillas a la denunciante para ayudarla a dormir y que estas se las habían prescrito a él porque tampoco descansaba bien. Algo que hizo, según dijo, como amigo y no como terapeuta. "Solo la aconsejaba, desde mi experiencia", señaló. "Solo entré a la habitación para ver cómo estaba", explicó, a lo que el fiscal le preguntó "si ella estaba durmiendo y tenía problemas de sueño, ¿para qué entró usted entonces?". El procesado replicó que como tres era un número de pastillas elevado, quería comprobar si ella se encontraba bien y se pusieron a hablar. "Empezamos a charlar sobre cuestiones íntimas de la relación con mi pareja y me dejé llevar", ha dicho, señalando que la tocó en un hombro y un pecho, pero paró en cuanto ella le rechazó.

El acusado ha negado que se hiciera pasar por psicólogo y que hubiera practicado ese oficio. "Aquí en España me he dedicado a la música", explicó, incidiendo en que en Colombia había hecho varios cursos de psicología y contaba con diplomaturas como psicólogo infantil, aunque nunca ha ejercido como tal. Sobre los anuncios en redes, señaló que las alusiones a su experiencia como psicólogo solo eran etiquetas de la red social para clasificar los anuncios donde únicamente pretendía hacer contactos.

Peticiones de pena

La Fiscalía inicialmente pedía diez años de prisión, pero dejó la petición de pena en tres años y tres meses por un delito de agresión sexual. Una bajada de pena que justificó por el hecho de que el acusado ha pagado 6.000 euros de indemnización a la víctima y porque no ha podido llegar a acreditarse la existencia de penetración. Desde el Ministerio Público se considera que el acusado trató de aprovecharse del estado en el que se encontraba la mujer por la ingestión de las pastillas para intentar mantener relaciones sexuales con ella. Asimismo reclama una pena de multa de 15 meses con una cuota de seis euros diarios (2.700 euros) por intrusismo profesional.

Por su parte, desde la defensa, el abogado Alejandro Baos, descartó la existencia de un plan preconcebido. "Él le dio las pastillas que ella le pidió", insistió, motivo por el que con el reconocimiento parcial de los hechos que ha hecho el procesado pide la pena de un año de prisión.