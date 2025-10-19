Inhabilitación y prisión para un patólogo de la provincia de Alicante por no detectar a tiempo un cáncer

Condena en firme. Un patólogo de la provincia de Alicante ha sido condenado a nueve meses de prisión y a una pena dos años y medio de inhabilitación para ejercer como médico por un delito de homicidio por imprudencia profesional. Su error médico impidió la detección precoz de un cáncer a una paciente que acabó fallecido de un melanoma. Un juzgado de lo Penal de Elche impuso esta pena al facultativo, que acabó recurriendo tanto a la Audiencia Provincial como al Tribunal Supremo, donde se ha confirmado la resolución. Aunque la condena no va a suponer la entrada efectiva del acusado en prisión, la familia de la fallecida, que está personada como acusación particular a través del abogado Juan Miguel Gualda, ha instado la ejecución, de manera que se notifique tanto al Colegio Oficial de Médicos como a la Consellera de Sanidad que el facultativo está inhabilitado para ejercer como médico durante los próximos dos años y medio.

El proceso judicial que termina ahora, casi dos décadas después, se remonta a septiembre de 2003 cuando la mujer empezó a ser atendida en un centro de salud de Elche por la aparición de unos lunares en la espalda que le fueron extirpados dos meses después. Las muestras se remitieron al patólogo para una biopsia que concluyó que las muestras remitidas eran benignas, y, por lo tanto, no fue sometida a ningún seguimiento. Años después, en abril de 2009, la mujer fue ingresada tras acudir a Urgencias con un bulto en la axila izquierda. En el centro la encontraron un cáncer ya muy extendido y acabó falleciendo antes de que acabara ese año a la edad de 42 años.

La sentencia confirmada por la Audiencia y el Supremo relata que cuando se extirpó el melanoma el patólogo solo examinó dos de las tres muestras. En la que se quedó sin analizar era donde se encontraron las células malignas. «El tumor causante de las metástasis fue un melanoma», concluía la sentencia.

La familia denunció en un primer momento por la vía administrativa y acabó siendo indemnizada por la Conselleria de Sanidad en enero de 2013, al admitir que se había producido un daño por el mal funcionamiento de la Administración. El error supuso privar a la paciente de un tratamiento adecuado que podía haber evitado la evolución del tumor, concluía el informe pericial que permitió la indemnización. Con este dictamen, la familia recurrió a la vía penal contra el médico.

Allí el juez concluyó que existía una negligencia grave, dado que con una detección precoz y un tratamiento adecuado había un 95 por ciento de posibilidades de curación y de evitar la metástasis. Sin embargo, el magistrado aplicaba una atenuante por dilaciones indebidas. La querella se presentó en enero de 2015, pero aun así tardó más de siete años en ser enjuiciada. Los recursos que ha ido presentando el patólogo han ido demorando la ejecución de la sentencia.

Los recursos

El recurso ante la Audiencia Provincial se demoró durante dos años, donde la Sección Undécima desestimó los argumentos del médico y apoyando las conclusiones del magistrado. «Partimos de la máxima según la cual la Medicina no es una ciencia exacta y que está sometida a imprevistos», señala el fallo, para añadir que el juez se apoyó en sus conclusiones en los informes realizados por los peritos. «·El recurrente realiza una interpretación interesada y sesgada de la prueba, olvidando que el juez hace una valoración del conjunto de las pruebas practicadas (...) sin que se aprecie vacío probatorio, ni error alguno, por lo que la sentencia debe ser confirmada», concluye la Audiencia.

En aquel fallo se concluyó que el patólogo «no se ajustó a una correcta lex artis, (los niveles de calidad que se exigen a los profesionales) provocando con ello el fallecimiento de la paciente, debido a la falta de diligencia respecto al examen del lunar extirpado» y su informe sobre el mismo que decía que la lesión de la paciente era benigna. Según los argumentos del magistrado, si el acusado «hubiera examinado según la correcta praxis médica el corte central de la muestra recibida, lo habría descrito como un melanoma, ya que dicho corte no ofrecía ninguna duda sobre su malignidad». La sentencia concluye que «estamos ante una negligencia grave» y que «la previsibilidad del resultado si se hubiera adoptado un comportamiento adecuado, es más que evidente». El juez recuerda que los informes periciales aportados a la causa señalan que con una detección precoz y un tratamiento adecuado había un 95% de posibilidades de curación y de evitar la metástasis. En este sentido recuerda que si no se hizo en su día un informe histológico de las pruebas, tal como planteaba la defensa que debería haberse hecho, fue precisamente porque el procesado hizo un informe diciendo que la muestra era benigna. «La actuación médica que se omite podría haber evitado o mejorado el resultado del melanoma», concluye el magistrado.

El médico trató de acudir al Tribunal Supremo donde su recurso ha sido rechazado un año después, al entender que ya no había posibilidad de recurso. El Alto Tribunal le impone además las costas del recurso.