Juicio a un profesor de surf de Alicante por agredir sexualmente a una alumna de 17 años sobre la tabla

La fiscalía de Alicante pide una pena de multa y alejamiento por dos años y medio para un profesor de surf acusado de agredir sexualmente a una alumna menor de edad, de 17 años, cuando se hallaban en el mar.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio está previsto para este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante a partir de las 10.00 horas por unos hechos ocurridos el 12 de agosto de 2021.

El ministerio público considera probado que el presunto agresor y la víctima se hallaban dando una clase cuando el hombre ató la tabla a una boya, sacó dos vasos y le sirvió una copa de vino tinto a la chica para, a continuación, cometer la agresión sexual mientras le indicaba las posiciones que debía adoptar en la tabla.

Para la fiscalía, lo ocurrido es un delito por el que pide una pena de multa y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años y medio.