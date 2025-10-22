La Audiencia condena por tocamientos e intentos de besos no consentidos en Novelda y Benidorm

La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha dictado recientemente dos sentencias condenatorias por intentos de abuso sexual en las localidades de Novelda y Benidorm, en las que los tribunales han otorgado plena credibilidad a las víctimas y han confirmado la responsabilidad de los acusados, según los fallos a los que ha tenido acceso este diario.

En Benidorm, un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión por intentar besar a una menor de 15 años en su vivienda. Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2022, cuando la adolescente subió a la casa del acusado para que este le mostrara la nueva cama y las estanterías que había instalado. Según el tribunal, el hombre se acercó a la joven y le preguntó: “¿Qué pasa si te beso?”, a lo que la menor se negó en varias ocasiones. A pesar de su negativa, el acusado continuó intentando besarla hasta que el padre del acusado irrumpió en la habitación, momento en el que la joven aprovechó para salir corriendo.

Durante el juicio, el acusado admitió que había invitado a la menor a subir, pero negó que hubiera tratado de agredirla sexualmente. No obstante, los magistrados consideraron veraz el relato de la víctima, que se mantuvo consistente desde la denuncia inicial, y fue corroborado por los testimonios de amigos que estaban esperando en la calle. El grupo presenció cómo entró y salió llorando del domicilio. Además de la prisión, la sentencia impone al condenado una medida de alejamiento de 100 metros respecto a la víctima durante tres años, libertad vigilada durante cinco años y una indemnización de 1.000 euros. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un plazo de diez días.

Novelda

En Novelda, un joven fue condenado a una multa de 18 meses a 5 euros diarios (2.700 euros) tras intentar toquetear a otra joven mientras dormían juntos en un colchón en la casa de un amigo, el 11 de septiembre de 2021. La joven se apartó y se marchó corriendo de la habitación para pedir a su padre que fuera a recogerla. Durante el juicio, el tribunal constató que el relato de la víctima coincidía con los de los testigos, otorgándole credibilidad, mientras que la versión del acusado, que alegó que solo había puesto la mano en el hombro para consolarla, no fue considerada veraz.

Desde la defensa se pretendía cuestionar la credibilidad de la víctima, valorando que era contradictorio que llamara por teléfono a su padre en lugar de pedir ayuda. La sala valora que esa llamada fue confirmada hasta por el propio acusado, que aseguró que ella se marchó teléfono en mano. Las circunstancias en las que se produjo el aviso indicaría que lo que había pasado no era un mero roce en el hombro: a altas horas de la madrugada, pidiendo la víctima a su padre que fuera a recogerla. Entre agresor y víctima no había relación alguna, por lo que el tribunal no ve motivos para que se presentara una denuncia que le acusara falsamente. El fallo considera probado que el joven padecía un pequeño retraso intelectual.