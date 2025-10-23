La Audiencia impone seis años de internamiento psiquiátrico a la mujer que mató a su madre en Alcoy

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años de internamiento en un centro psiquiátrico a la mujer que mató a su madre en Alcoy, según la sentencia hecha pública este jueves. El fallo recoge el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa pocos días antes que se celebrara el juicio por un jurado popular. La mujer se declaró culpable del crimen desde el primer momento y su defensa ha negociado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. El fallo la condena por un delito de homicidio, no por asesinato, como se la acusaba inicialmente, con una agravante de parentesco y una eximente incompleta de alteración psíquica. El acuerdo cerrado a pocos días del inicio de la vista, ha evitado un juicio de cuatro días de duración prevista y que iba a girar en buena parte sobre el estado mental de la acusada y si su enfermedad tuvo alguna incidencia en el crimen.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2022 en el domicilio en que la acusada, de 42 años, convivía con su madre, de 65. Las dos mujeres estaban conviviendo en el piso, sito en pleno centro del municipio, desde comienzos de ese año. La sentencia considera probado que sobre las siete de la madrugada, las dos mujeres iniciaron una fuerte discusión en el que la madre llegó a esgrimir un cuchillo, mientras que la hija cogió una sartén de la cocina y comenzó a golpearla en la cabeza. La víctima cayó inconsciente al suelo y la acusada aprovechó ese momento para estrangularla con sus manos. La acusada dejó de comprimir el cuello cuando creyó que su madre había muerto.

Al poco rato, tras haberse encerrado en su habitación, la mujer comprobó que su madre ya no estaba donde la había dejado inconsciente, momento en el que comprobó que iba arrastrándose por el suelo tratando de huir de la casa. La acusada, continúa relatando la sentencia, agarró un cinturón y comenzó a estrangularla con él, arrastrándola hacia el interior de la casa, donde cogió un cuchillo de 44 centímetros de longitud acabó asestándole varias puñaladas en el tórax. Incluso para asegurarse de que no estaba con vida, le taponó la nariz con dos tapones de silicona. La autopsia reveló que la mujer falleció como consecuencia de las puñaladas.

Confesión

Sin embargo, una vez que su madre había muerto, la acusada cogió el teléfono y llamó a su hermana para contarle lo que había hecho. Fue la hermana la que avisó a la Policía a través del 112. La víctima tenía, además de la acusada, a otros tres hijos, todos ellos mayores de edad. Los hermanos han renunciado expresamente a cualquier indemnización por el crimen.

Según considera acreditado, en el momento de los hechos, la acusada estaba diagnosticada de un trastorno de personalidad y depresión, una enfermedad mental de patología grave y crónica que le causó que le desencadenó en ese momento un trastorno mental transitorio que, de forma parcial y relevante afectó tanto a las facultades volitivas e intelectivas de la acusada. Un estado mental que motivó que en su día solo estuviera en prisión en los meses inmediatamente posteriores al crimen, aunque luego quedó en libertad provisional a la espera del juicio.

La pena pactada ha sido de seis años de prisión, pero en este caso, dados los antecedentes mentales de la acusada y a fin de garantizar que recibe un tratamiento adecuado a su enfermedad, la sentencia impone que la medida se cumpla en el centro psiquiátrico penitenciario, dada la gravedad de los hechos y su potencial peligrosidad. Asimismo, se establece un periodo de cuatro años de libertad vigilada, una vez que cumpla la pena, para seguir controlando su evolución.

El juicio tenía que haber empezado este miércoles en la Audiencia de Alicante con un jurado popular. El acuerdo alcanzado unos días antes del comienzo de la vista, motivó que se disolviera el jurado y se suspendiera el juicio que debía durar cuatro días. Una vez cerrado el acuerdo, faltaba por conocer qué penas se iban a imponer, así como las agravantes y las atenuantes del caso. Este jueves por la mañana se ha notificado a las partes. La sentencia ya es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Otros casos

El último juicio con jurado popular celebrado en la Audiencia sentó también en el banquillo a un acusado con problemas de esquizofrenia y un trastorno de personalidad, que había matado a puñaladas a su inquilina en una vivienda de Alicante. Posteriormente, estuvo conviviendo con el cadáver cerca de un mes, hasta que finalmente llamó a la Policía para confesar los hechos. El jurado le declaró culpable de un delito de asesinato, pero no vio probado que sus enfermedades mentales hubieran influido en el crimen. Fue condenado a quince años de prisión.