Condenado un hombre por abusar de su sobrina menor de edad en Dénia

La Audiencia de Alicante ha impuesto cuatro años de prisión a un hombre que abusó de su sobrina, menor de edad, en Dénia, según las sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo se ha dictado tras una conformidad en la que el acusado se declaró culpable del delito y ha llegado a pagar una buena parte del dinero de la indemnización. No se trató de un contacto ocasional, sino que llegó a tener una relación de varias semanas con ella con encuentros furtivos dentro de su coche.

El acusado contaba con 35 años de edad, mientras que la víctima tenía 14. A pesar de la diferencia de edad, el procesado mantuvo una relación de casi noviazgo con ella, que cesó en cuando se detectó por la familia. Desde el primer momento, por el juzgado se impuso una orden de alejamiento, una medida que va a seguir vigente aún años después de que se haya dictado la condena. La Audiencia de Alicante ha impuesto una orden de alejamiento de quince años, casi cuatro veces más que la duración de la pena de prisión, durante los que no se va a poder seguir acercando a la joven. El tribunal le ha considerado autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años.

Los hechos se remontan al mes de junio de 2023, cuando el acusado conoció a su sobrina, que contaba con catorce años y que, al parecer había llegado desde Colombia, estableciéndose con su familia en la zona de la Marina Alta. Los dos comenzaron a tener una relación sentimental que prolongó durante al menos seis meses. A pesar de la diferencia de edad existente entre los dos y de la que el acusado era plenamente consciente, según sostienen los escritos de acusación.

Conversaciones por WhatsApp

Primero comenzaron a tener conversaciones telefónicas a través del WhatsApp, una relación que en esos primeros momentos fue más virtual que real y que finalizó en julio de 2023. Mensajes y conversaciones telefónicas que mas tarde fueron a más. Sin embargo, una vez acabado el verano en septiembre, el acusado retomó el contacto. La relación se reanudó y, en octubre, según declara probado el fallo, "el procesado, siendo conocedor de la minoría de edad de la víctima, mantuvo con ella en diversas ocasiones relaciones sexuales con penetración por vía vaginal". Unos encuentros que tenían lugar en el coche del acusado. La relación acabó en diciembre de 2023, a raíz de que los hechos se conocieran en la familia. Estos presentaron una denuncia y se dictó una orden de alejamiento.

El acusado se ha declarado culpable antes del juicio y ha negociado una conformidad con la Fiscalía. Un acuerdo que ha evitado el juicio. La sentencia establece una indemnización de 9.500 euros para la menor, de los cuales el acusado ya ha abonado una gran parte, 8.000 euros. Esta circunstancia ha bastado para desde el tribunal se haya aplicado una atenuante por reparación del daño. La joven sí que había mantenido la denuncia contra él y reclamaba el dinero de la indemnización. Estas conformidades suelen ser habituales en este tipo de delitos, cuando hay un reconocimiento de hechos y se ha pagado el dinero de la indemnización, lo que permite una rebaja de la condena del procesado. De haberse celebrado el juicio, la condena impuesta podría haber sido mucho mayor de no haber colaborado con la Justicia el acusado.