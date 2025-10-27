Acusado de violencia machista por dar de baja el teléfono fijo de su exmujer en Alicante

Gestos que pueden parecer menores o triviales que, en otros contextos adquieren otra dimensión cuando ocurren en una relación marcada por la desigualdad o el intento de dominación. Esta es la tesis que mantiene la Fiscalía en el caso de un vecino de Alicante que ha sido acusado de delitos relacionados con la violencia de género por haber dado de baja el teléfono fijo de la vivienda en el que residía su expareja. Un comportamiento que desde el Ministerio Público se considera cono un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia sobre la mujer y por el que reclama una pena de nueve meses de prisión. Además se pide una orden de alejamiento por la que durante tres años no pueda volver a acercarse o contactar con ella.

La causa ha llegado a un juzgado de lo Penal de Alicante, donde se está a la espera de que se señale fecha para el juicio. Para el Ministerio Público, el acusado actuó «guiado por su deseo de imponer su voluntad» y con el propósito de limitar la capacidad de decisión de su mujer, con la que ya no convivía y de la que había iniciado los trámites de separación tras 44 años de matrimonio.

Aunque la pareja ya vivía separada, ella continuaba residiendo en el que había sido el domicilio conyugal en la zona del Cabo de la Huerta de Alicante, junto con las dos hijas mayores del matrimonio. La pareja había comenzado a separarse en septiembre de 2024. El marido se marchó a otro piso, mientras ella permaneció en la vivienda familiar. En este contexto, el contrato de fibra óptica y telefonía fija iba a nombre del marido y era él quien lo abonaba mensualmente, aunque el servicio lo usaban principalmente su mujer y las hijas.

Según se relata en el escrito de acusación, el 1 de octubre de 2024, el hombre decidió cancelar unilateralmente la línea telefónica. Para hacerlo, no dijo nada a la mujer, ni le dio margen para que pudiera conservar el número fijo o cambiar la titularidad del contrato para asumir el coste del servicio. Con este gesto, se subraya desde el Ministerio Púbico, se la dejó sin posibilidad de utilizar el teléfono fijo ni de reaccionar a tiempo para mantenerlo activo.

Intencionalidad

El matiz que convierte en delito este hecho es la intencionalidad que se atribuye al acusado. Para la Fiscalía, no se trató de una mera decisión económica o administrativa, sino de un acto consciente de restricción y control sobre su exmujer. En su escrito de acusación, recalca que el hombre obró con «ánimo de impedir» que ella continuara utilizando el teléfono y de hacerlo además sin su consentimiento, ni conocimiento.

El artículo 172.2 del Código Penal sanciona con penas de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad a quienes, en el marco de la violencia de género, coarten la libertad de una mujer mediante actos de presión o imposición que, aunque no conlleven violencia física, buscan condicionar sus decisiones. En este caso, la Fiscalía interpreta que dar de baja la línea fija supuso una limitación efectiva de la autonomía de la víctima, al privarla de un servicio básico de comunicación y no darle la opción de mantenerlo por sus propios medios.

El caso refleja cómo los tribunales analizan conductas que en otros contextos podrían parecer irrelevantes, pero que en el entorno de una separación conflictiva se convierten en mecanismos de presión o castigo.

De ser condenado, el acusado deberá cumplir nueve meses de prisión (pena que podría suspenderse en determinadas condiciones) y tendrá prohibido acercarse a su exmujer durante tres años. Más allá de la condena concreta, el procedimiento vuelve a poner sobre la mesa la importancia de identificar como violencia de género no solo las agresiones físicas, sino también las conductas que buscan menoscabar la libertad de las mujeres a través del control económico, psicológico o simbólico.

El caso está pendiente de ser celebrado de un juzgado de lo Penal de Alicante, después de que una magistrada de Violencia sobre la Mujer acordara llevar al acusado al banquillo y abrir juicio oral.