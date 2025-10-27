La Audiencia de Alicante estudia ampliar la especialización en violencia sexual ante el aumento de casos

La Audiencia de Alicante estudia que más de una de sus seis secciones penales repartidas entre Alicante y Elche se especialice en violencia sexual, según han confirmado a este diario fuentes judiciales. El objetivo era dedicar una de ellas en exclusiva a esta materia para enjuiciar los casos de toda la provincia, pero los números indican que solo una es insuficiente y ya está estudiando de qué manera puede haber otro tribunal encargado de estos delitos. Hasta el 17 de octubre, se habían celebrado un total de 120 juicios en la Audiencia Alicante por delitos sexuales y todo indica que se va a acabar el año con más de 200. Los casos de violencia sexual suponen ya casi una tercera parte de los juicios que se celebran a lo largo de un año en las secciones penales de esta sede judicial.

El objetivo es que la Sección Primera asuma todos los casos de violencia machista, así como los de violencia sexual. La Ley de Eficiencia de la Justicia que ha entrado en vigor este año ha establecido que desde octubre los juzgados de Violencia tienen que asumir los delitos sexuales en los que la víctima es una mujer, con independencia de que exista relación de pareja o no entre agresor y víctima. Esta especialización se va a dar también en la Audiencia de Alicante, lo que ha motivado que este lunes se haya celebrado una reunión de los presidentes de las diferentes secciones con el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, a fin de estudiar un cambio en las normas de reparto. En el citado encuentro, se ha pedido a los magistrados que aporten propuestas sobre cómo se puede hacer la distribución de asuntos de manera que no haya unas secciones más cargadas que las otras. Una de las cuestiones que ha quedado clara es que una sola sección para asumir la delincuencia sexual y la violencia de género de toda la provincia es una medida que se queda corta. Al menos se necesitaría otra sección que asumiera parte de esos casos, compaginados con otras materias.

La especialización de la Sección Primera ya está encima de la mesa del Consejo General del Poder Judicial, que deberá pronunciarse. Por el momento, no hay ningún planteamiento para aplicar esta especialidad a los juzgados de lo Penal.

Juzgados de lo Penal

A lo largo de los últimos diez años, las cifras de denuncias han ido creciendo, situando a la provincia en cerca de un millar de denuncias anuales. A lo largo del pasado, 2024 por los juzgados de instrucción de la provincia se registraron un total de 888 procedimientos por delitos sexuales. Alicante y Elche fueron las zonas donde mayor número de denuncias se presentaron, 339 y 188 respectivamente. En un municipio como Benidorm donde el ocio nocturno está muy presente y su población crece por efecto del turismo en la temporada alta, se contabilizaron un total de 89 procedimientos, cifra muy similar a la que se tramitaron en los juzgados de otra localidad turística como es Torrevieja.

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia han ido recibiendo a lo largo de este mes las primeras denuncias por delitos sexuales. Hay preocupación entre la judicatura porque este aumento de la carga de trabajo se ha llevado a cabo con los mismos medios que tenían. Hasta enero no está previsto el nombramiento de un cuarto juez de Violencia sobre la Mujer, medida que permitiría poner en marcha un sistema de guardias para atender los casos urgentes. Mientras llega ese nombramiento, se ha acordado el nombramiento de un juez en comisión de servicio que se va a encargar de resolver sobre procedimientos civiles en los divorcios con violencia de género de por medio.

La citada ley prevé la creación de tribunales especializados en violencia contra la infancia, aunque todavía no hay ninguno previsto para Alicante. Los primeros están programados en Madrid, Barcelona y Málaga. Aunque a lo largo del próximo 2026, una vez que se pongan en marcha los tribunales de Instancia, se podrían poner en marcha.