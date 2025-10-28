A juicio un hombre y su hijo por una pelea a cuchilladas en Monforte del Cid

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a un hombre y a su hijo, que contaban con 40 y 21 años cuando ocurrieron los hechos, por una pelea a cuchilladas en Monforte del Cid, que se saldó con dos heridos, también padre e hijo, de 50 y 25 años. El juicio por estos hechos, ocurridos el 12 de mayo de 2021, ha arrancado este martes en la Sección Tercera, donde la Fiscalía reclama penas de 16 y 8 años de cárcel por intento de homicidio.

En el primer día de juicio han declarado los dos acusados, que han negado los hechos y apuntar a terceras personas desconocidas como los verdaderos autores de los apuñalamientos. La reyerta se produjo en una céntrica avenida de la población que en esos momentos estaba muy concurrida, motivo por el que hay numerosos testigos citados para este juicio, que tiene tres días previstos de duración.

Los hechos se produjeron cuando los procesados se encontraron con la primera víctima junto a un establecimiento comercial y comenzaron a agredirle hasta que varios viandantes les separaron. El agredido llamó entonces a su padre para que fuera a recogerlo y, cuando éste apareció, los procesados les atacaron con armas blancas que les clavaron en el costado, el cuello y la zona lumbar. A continuación, huyeron. Según la acusación, las víctimas sufrieron lesiones que podrían haberles causado la muerte de no recibir asistencia sanitaria. La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y pide para uno de los procesados una pena de prisión de 16 años como autor de ambos delitos y para el otro acusado, ocho años de cárcel por tentativa de homicidio.

Entre el principal acusado y las víctimas existía un enfrentamiento previo por el pago de un trabajo que este le había realizado. Poco se ha podido saber de en qué consistió dicho trabajo, ya que el acusado ha iniciado su declaración diciendo que todo era mentira. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio ha señalado que una de las víctimas le había llamado por teléfono muy enfadado. "Me dijo de todo. Hijo de puta, me cago en tus muertos y te voy a matar", explicó.

Por ese motivo, según su declaración, cuando esa tarde vio en un local comercial al hijo de la víctima acompañado de su novia fue a hablar con esta última. "Ella sabía todo lo que me había dicho el padre porque ella estaba delante cuando pasó", ha explicado. Según esa versión, "el hijo me apartó y me arrojó al suelo. Entonces cayó un montón de gente sobre nosotros". Durante la pelea, asegura que estuvo inconsciente en el suelo y, cuando pudo, se levantó para ir a recibir atención médica. Mientras se marchaba en coche fue interceptado por la Guardia Civil, aunque enfatizó que él iba a entregarse. En este momento se ha cerrado en banda y se ha negado a contestar más preguntas de las acusaciones.

De todos modos, en el interrogatorio aseguró que en la pelea se enfrentó tanto al padre como al hijo y que entre los dos le derribaron de un puñetazo y una patada en la boca. El procesado ha asegurado que ni ha asestado puñalada alguna, ni le han intervenido armas blancas. "Allí había mucha gente. Estos tienen muchos enemigos en el pueblo. Seguramente alguien ha aprovechado el tumulto para hacerles daño y que nos culparan a nosotros", ha explicado.

Sin responder a las acusaciones

Mucho más breve ha sido la declaración de su hijo, que se ha acogido a responder solo a las preguntas de su defensa. El segundo procesado ha señalado que todo ocurrió de manera muy rápida y todo fue muy confuso porque había mucha gente. "Vi que pegaban a mi padre y yo me metí para defenderlo, pero solamente di un puñetazo", ha aclarado. Sin embargo, a las únicas personas del tumulto a las que vio intervenir en la pelea "solo lo hacían para separar". El procesado ha señalado que aquel día incluso la Guardia Civil le dejó marcharse a su casa, aunque al día siguiente fueron a detenerle.

Nada más comenzar la vista, desde la defensa se ha pedido la nulidad de los informes médicos alegando irregularidades procesales. Según planteó el abogado Manuel Lucas existían informes médicos contradictorios sobre el alcance de las lesiones sufridas por las dos víctimas y si estas podrían haber causado la muerte. La defensa planteó que desde el juzgado se encargó un tercer informe por otro facultativo, que no llegó a realizarse. Las peticiones de nulidad han sido rechazadas por el tribunal, que valorará los informes sobre el alcance de las lesiones al dictar sentencia.

El juicio se retomará este miércoles con la declaración de las víctimas. Desde el tribunal se ha advertido a los familiares de los acusados que no iban a admitir ni un solo incidente en la vista. Aunque los dos acuchillados han estado en el edificio judicial este martes a primera hora, donde ya habían coincidido con los acusados y su familia, sin que se hayan registrado altercados. Comenzado el juicio, ambos se han marchado de la Audiencia.