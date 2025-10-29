El fiscal pide 14 años de cárcel a un acusado de prostituir a una menor tutelada en Dénia

Un hombre se enfrenta a 14 años de prisión acusado de prostituir a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana en Dénia. El juicio ha arrancado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, pero no ha podido quedar visto para sentencia por la ausencia de cuatro compañeras de la víctima en el centro de menores y cuyo testimonio se considera fundamental para la defensa. La investigación apunta a que la joven pudo estar también con otras personas, que no están en el banquillo. Los hechos se produjeron entre julio y septiembre de 2021, cuando la menor contaba con 15 años de edad. La joven llegó a Dénia procedente desde otro centro en Castellón. El traslado había estado motivado por su implicación en hechos similares, según declaron los responsables de las dependencias. El centro de menores de Dénia presentó denuncia en Comisaría cuando detectó lo que ocurría durante sus salidas.

La Fiscalía acusa al hombre de inducción a la prostitución y delitos continuados de agresión sexual por haber mantenido relaciones sexuales con la joven a cambio de dinero durante sus salidas. Según la acusación, este era perfectamente conocedor tanto de la edad real de la víctima, así como de sus circunstancias personales. Sin embargo, este ha negado haber tenido relaciones sexuales con ella y ha sostenido que pensaba que era mayor.

Según su versión, la conoció una tarde en el Puerto de Dénia, donde le prestó el teléfono porque se había quedado sin saldo. Después se quedó con él y unos amigos tomando café en un local y "me dio su cuenta de Badoo (una red social de contactos) para que pudiera escribirla". Dos o tres días más tarde, volvieron a quedar en una cita para la que fueron a un paraje sin nadie. "Cuando íbamos a tener relaciones, ella me pidió cien euros. Me enfadé mucho y me marché y ya no volvimos a vernos más", ha asegurado.

Relato de la víctima

La declaración contrasta con lo manifestado por la joven, que en la actualidad cuenta con 19 años, que ha asegurado que el acusado sabía la edad que ella tenía y que mantuvo relaciones sexuales con ella al menos en tres o cuatro ocasiones. La víctima ha mantenido que a través del acusado conoció a otras dos personas más con las que quedaba para tener relaciones. Según su versión, todos ellos eran conscientes de que era menor y que estaba ingresada en un centro. "No quería que nos vieran en público para no tener problemas" y "me recogía en un descampado cercano a la salida para evitar riesgos", ha explicado. La joven ha testificado protegida con una mampara para no tener contacto visual con el acusado.

El director del centro de menores declaró que presentaron la denuncia en cuanto se detectó lo que estaba ocurriendo. Una denuncia que se interpuso ante la Comisaría de la Policía Nacional en Dénia, que precisamente se encuentra en frente de las instalaciones. El director aseguró que el comportamiento de la joven "era impecable" dentro del recinto de protección. "Tenía una buena conducta y cumplía las normas", explicó, un motivo por el que no había problemas para que ella disfrutara de permisos de salida. "No había motivos para denegarlos", ha dicho.

Sin embargo, a qué se dedicaba cuando estaba fuera se reveló porque una de las compañeras se lo contó a una de las educadoras. "Denunciamos inmediatamente", señaló. Tanto el director como una de las trabajadoras, señalaron que la joven aparentaba la edad que tenía. Por el tiempo transcurrido, han sido un poco imprecisos en algunas de sus respuestas, por lo que se han remitido a lo que declararon en su día ante el juzgado que investigó los hechos. También han comparecido como peritos dos psicólogas que hicieron un informe de credibilidad sobre el testimonio de la víctima, destacando que a su parecer no es un relato inventado.

Falta de testigos

El juicio se ha encontrado con el escollo de que cuatro de las compañeras que tenía la víctima en el centro no han comparecido. Para la Fiscalía y para la acusación particular, no había motivo para suspender, ya que no se consideraba esencial su testimonio, puesto que estas ni siquiera conocían al acusado. Se da la circunstancia de que una de ellas también pudo haber tenido relaciones sexuales a cambio de dinero durante las salidas del centro.

Para la defensa el testimonio de estas jóvenes sí que es esencial, precisamente porque no conocían al acusado y los supuestos encuentros se habrían producido con otras personas. Asimismo, estas aseguraron en su día que la menor solía mentir sobre su edad cuando estaban fuera. El tribunal ha considerado que el testimonio de estas sí que es esencial para la causa, por lo que ha optado por suspender la vista hasta mediados de diciembre mientras intenta localizarlas y poner los medios para garantizar que se presenten a la vista y poder reanudarla.