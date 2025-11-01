Abogados de Alicante se disfrazan en Halloween para manifestarse contra una jubilación de terror

El Movimiento #J2, integrado por abogados y procuradores, llevó a cabo este 31 de octubre un piquete informativo frente al Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante. Coincidiendo con la celebración de Halloween, los manifestantes se disfrazaron de terrror para denunciar que las pensiones de las mutualidades los obliga a “trabajar hasta la muerte”.

El colectivo, que desde hace dos años y medio reclama "una pensión digna para abogados y procuradores", quiso visibilizar así la situación de miles de profesionales atrapados, según denuncian, en un modelo de cotización “obsoleto e injusto”. Señalan que las mutualidades profesionales, concebidas como alternativa a la Seguridad Social, fueron "mal legisladas y peor supervisadas" por el Estado, lo que ha derivado en perjuicios para quienes han cotizado durante décadas en ellas.

Hasta 1996 los abogados estaban obligados a cotizar en mutualidades, que por otra parte ofrecían un sistema previsional más flexible y con cuotas más bajas que las del régimen de autónomos de la Seguridad Social.

Reclaman una pasarela al RETA

La principal reivindicación del Movimiento #J2 es la creación de una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que permita trasladar las cotizaciones acumuladas en las mutualidades al sistema público de pensiones. Su propuesta plantea una equivalencia directa: un año cotizado en la mutualidad debe valer un año en el RETA, y las aportaciones que realizaron deberían equipararse, al menos, a la cotización mínima de un autónomo.

Entre togas, máscaras y una bandera de Alicante se desarrolló el acto reivindicativo. / INFORMACIÓN

El colectivo sostiene que esta solución debe ser universal, aplicable a todos los mutualistas —activos, jubilados o enfermos—, y subraya que "no se piden privilegios, sino justicia". Con esta medida, asegura, los profesionales podrían integrarse plenamente en el sistema público, aportando sus fondos a la Seguridad Social y continuando sus cotizaciones como cualquier otro trabajador autónomo.

Desprotección social

Los manifestantes alertaron de que muchos abogados y procuradores mayores perciben pensiones de apenas 300 euros y carecen de derechos básicos como la asistencia sanitaria o farmacéutica. "Una pensión digna no es un privilegio, es un derecho constitucional", recordaron, citando los artículos 41 y 50 de la Constitución Española. También denunciaron que, en muchos casos, los profesionales fueron obligados a cotizar en las mutualidades, quedando excluidos de la cobertura social pública.

El Movimiento #J2 mostró su rechazo a la Proposición de Ley presentada por el PSOE en noviembre de 2024, al considerar que "no ofrece una solución justa ni reconoce los derechos arrebatados". Además, reprocharon al Partido Popular su intención de “dilatar la solución” al remitir el asunto al Pacto de Toledo.

El colectivo instó al Congreso a aprobar una enmienda transaccional que recoja íntegramente sus reivindicaciones, algunas de las cuales ya han sido asumidas por la mayoría de los grupos políticos en las enmiendas presentadas a la citada proposición.

El acto reivindicativo de Alicante fue el séptimo piquete convocado por el Movimiento #J2 y se suma a las manifestaciones nacionales celebradas en Madrid, la última de ellas el pasado 27 de septiembre, con la participación de unos 30.000 afectados. Al piquete se sumó la portavoz municipal de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, quien es abogada de profesión.