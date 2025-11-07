Imponen cinco años de prisión a un hombre por abusar de su nieta en Alicante

Mientras preparaba un trabajo para el colegio sobre los abusos sexuales, comprobó que eso es lo que ella había sufrido con su abuelo materno. La Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de prisión a un hombre acusado de abusar de su nieta en Alicante mientras se quedaba a solas con ella, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo considera probado que los hechos se produjeron entre 2009 y 2015, cuando la niña tenía entre cuatro y diez años de edad. El procesado, que tenía 67 años cuando empezaron los abusos y hoy cuenta con 83, aprovechaba los ratos que estaba a solas cuidando de la pequeña, mientras la madre estaba trabajando.

La sentencia de la Sección Tercera, que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, le condena por un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 16 años con la agravante de parentesco y le impone una orden de alejamiento por la que podrá acercarse o contactar con su nieta durante seis años. El fallo además establece una medida de libertad vigilada durante nueve años, en los que estará inhabilitado para cualquier profesión que conlleve contacto regular con menores de edad, así como el pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima por los daños y perjuicios, más los intereses legales.

La principal prueba del juicio ha sido la declaración de la joven, a la que la sala ha dado total credibilidad. El procesado había negado tajantemente los hechos, llegando a decir que durante ese tiempo nunca se quedó a solas con la menor. Unas explicaciones que no han convencido al tribunal, ya que la pequeña pasaba largo tiempo con su abuelo a lo largo del día desde que la recogía del colegio, llegando incluso a quedarse a dormir en la casa algunas noches. El procesado alegaba que cuando recogía a la pequeña del colegio se iban juntos a un parque, o bien se iban a un centro comercial. Según su versión, tampoco podían estar a solas en la casa, ya que en dicho domicilio vivía otra de sus hijas con su marido. Sin embargo, estos testigos no pudieron ser localizados para el juicio.

Credibilidad de la víctima

Los jueces no han encontrado móviles espurios de la madre y la menor para presentar una denuncia contra el acusado. A esto se añade la valoración de las psicólogas forenses que aseguraron que la joven presentaba un cuadro de estrés postraumático con ansiedad y depresión, compatibles con haber sido víctima de un abuso sexual, sin visos de fabulación y con una afectación propia para quienes han sufrido este tipo de delitos.

La joven declaró en el juicio protegida con un biombo para no tener contacto visual con el acusado. Durante años pasaba largas estancias en la casa de su abuelo, donde dormía la siesta y a veces llegó a pasar la noche. Esta se dio cuenta de lo que le había pasado cuando se encontraba en cuarto de ESO, cuando le tocó hacer un trabajo sobre los abusos sexuales. Lo leyó y pensó que eso le había ocurrido a ella también. Se lo contó a su madre y después fueron a denunciar. Un extremo que reveló la joven el día el juicio. La espontaneidad con la que lo hizo da, para los magistrados, mayor credibilidad a su relato. Según ese relato, ese momento llegó seis años después de que se hubieran producido esos abusos.

La afectación por los abusos se tradujo en que ella acabó repitiendo curso. La madre de la niña declaró que ella nunca sospechó nada hasta que ella se lo contó. Estaba tan afectada que madre e hija tuvieron que ir al médico para pedir asistencia psicológica. El facultativo las invitó a denunciar, al tiempo que les recordaba de que los médicos estaban obligados a denunciar este tipo de hechos.