Los juzgados de Marcas cerrarán el año con récord de medidas cautelares contra la piratería

El plan que los juzgados de Marca Comunitaria de Alicante han puesto en marcha para resolver las peticiones de medidas cautelares en casos de piratería va a suponer que el año acabe con cerca de ochenta intervenciones a lo largo de este año. Una cifra récord frente a las cinco de hace cuatro años. El dato lo ha expuesto el magistrado del juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, Gustavo Martín, que ha participado en las XVIII Jornadas del Tribunal de Marcas de la Unión Europea, inauguradas este jueves y que organizan el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali), el Colegio de Procuradores y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).

El magistrado intervenía en una mesa dedicada a analizar las diferencias entre el sistema español y el sistema alemán. Martín habló de este sistema exprés que requiere siempre cierta urgencia, para adoptar soluciones a situaciones que no pueden esperar a que haya una sentencia y que pueden causar un daño económico irreparable a quien sufre la infracción. Los juzgados están utilizando un procedimiento exprés en el que la inmovilización del producto se puede acordar de manera preventiva sin necesidad de escuchar al demandado y en un tiempo récord, entre 24 y 72 horas. "El proceso para que a uno le den la razón, no debe llevar a un sistema en el que este acabe sufriendo un daño irreparable", explicó. Una medida que es efectiva, ya que en muchos de los casos los denunciados son infractores y siempre había problemas para entregarle la notificación. Los juzgados de Marca Comunitaria de Alicante tienen competencias en todo el territorio nacional para todas las infracciones de marcas de productos registrados en la EUIPO. En esta comparativa, se ha puesto de manifiesto que en Alemania una reciente revisión de la doctrina constitucional obliga a que la otra parte tenga que ser escuchada.

Martín señaló que este año ya se han empezado a acordar desde estos juzgados los primeros registros, un procedimiento más propio de la vía Penal que de la Mercantil. Sin embargo, para estos registros la respuesta judicial fue lenta, ya que se tramitaron a través de juzgados de Instrucción de Madrid. "En uno de los casos, tardó más de dos meses en tramitarse. En la otra, no tuvimos respuesta. Sin embargo, cuando la empresa demanda conoció el otro registro fueron ellos quienes se pusieron en contacto con nosotros, para evitar que la comisión judicial se presentara en sus instalaciones", explicó. La amenaza de indemnizaciones coercitivas y la agilidad en la respuesta son, para el magistrado, algunos de los principales instrumentos con los que se pueden encontrar quienes acuden a estos tribunales. Sin embargo, incidió en que muchas veces hay que meter con calzador estas medidas cautelares en la saturada agenda del juzgado, "para las que hay que hacer citaciones, fijar una vista y dictar la resolución, ocupando días que no tenemos", dijo.

Así fueron las XVIII Jornadas del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en Alicante / Pilar Cortés

Inauguración

Las jornadas han sido inauguradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), Manuel José Baeza, que ha destacado el papel de Alicante como referente europeo en la tutela judicial de las marcas de la Unión Europea y los diseños comunitarios, así como señalado que "la protección efectiva de la marca y el diseño no es solo una cuestión de técnica jurídica; es también una defensa de la creatividad, la innovación y la confianza en el mercado. En ese sentido, el trabajo que aquí se realiza tiene una trascendencia que va más allá de lo jurídico: contribuye al progreso económico y al fortalecimiento del Estado de Derecho europeo". Baeza, que realizaba su primera visita a la sede del Icali, ha señalado el compromiso de la sala de gobierno del TSJ urgiendo a la Conselleria de Justicia a la construcción de la sede definitiva para los juzgados de Marcas, hoy ubicados en una sede provisional.

El decano del Icali, Ignacio Gally, ha destacado que estas jornadas son "una firme apuesta del colegio por la formación continua, que se refleja en una propuesta de temas muy actuales y de gran interés para profesionales especializados en la propiedad intelectual e industrial". Mientras que la decana de los procuradores, Pilar Fuentes, ha subrayado es el importante esfuerzo que hacen los profesionales, lo que saca adelante el trabajo y no los escasos medios que se les asignan.

Marcas débiles y otros riesgos

La magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Marta Cervera Martínez, destacó la importancia de la doctrina de la focalización, que establece que la competencia judicial depende del país al que se dirige efectivamente la actividad online. “No basta con que una página sea accesible desde España; debe acreditarse que se dirige al mercado español”, señaló. Según Cervera, la falta de criterios uniformes puede generar fragmentación jurisdiccional e inseguridad jurídica para los titulares de marcas.

El presidente de la sala de recursos de la EUIPO, Svenn Stürmann, trasladó un debate que también preocupa a nivel europeo: los riesgos de proteger en exceso las marcas débiles, aquellas con baja distintividad y que utilizan expresiones demasiado genéricas, que podrían favorecer monopolios y dificultar la competencia en el comercio digital. También señaló los abusos que se producen con las solicitudes de nulidad o caducidad, que a veces se presentan contra marcas conocidas y en uso, obligando a sus titulares a defenderse incluso cuando sus derechos son legítimos. En parecidos términos se ha expresado la letrada de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Lorena López, que ha señalado que el criterio ha sido autorizar una marca, aunque sea fonéticamente similar a otra, cuando se trata de nombres descriptivos y no hay riesgo de confusión. Sin embargo, algunos tribunales están revocando estas autorizaciones otorgadas en la vía administrativa.