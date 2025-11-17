Condenado un falso psicólogo que atiborró de pastillas a una compañera de piso para abusar de ella en Alicante

La Audiencia de Alicante ha impuesto tres años y tres meses de prisión al falso psicólogo que abusó de una compañera de piso en Alicante tras atiborrarla a pastillas para dormir, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo considera acreditado que el procesado drogó tanto a la mujer como a su marido para intentar mantener relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente. Sin embargo, la resolución no ha considerado probado el delito de intrusismo profesional al descartar que esas pastillas hubieran sido facilitadas por el acusado en calidad de facultativo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 al 3 de junio de 2023 en el piso que compartía el acusado con su esposa y su hija, así como la víctima y su pareja, amigo del procesado desde hacía más de diez años. Entre ellos existía una relación de amistad y confianza que se remontaba a la época en que vivían en Colombia antes de venir a España. Una amistad que quedó rota después de lo ocurrido aquella noche.

El fallo se basa en el testimonio de la víctima, al que se ha otorgado total credibilidad, y que sostuvo que tenía problemas de insomnio por los que acabó pidiendo ayuda al acusado. Este le aconsejó un tratamiento a base de benzodiacepinas con una dosis diaria que se completaría con una última toma de tres pastillas. En esa dosis final, mandó a cada uno a habitaciones separadas, al tiempo que indicaba al marido que también se tomara otra de esas píldoras esa noche.

La mujer aseguró que, mientras estaba totalmente inmovilizada por el efecto de las pastillas, notó que alguien entraba en el dormitorio haciéndose pasar por su pareja para intentar mantener relaciones sexuales con ella aprovechando su estado de somnolencia. Aunque el intruso afirmaba ser su pareja, ella se dio cuenta de que no lo era y se negó. Sin embargo, dado su estado, era incapaz de recordar si llegó o no a producirse penetración, un hecho que para la sala es un indicio de que estaba diciendo la verdad. El acusado, además, le escribió al día siguiente un whatsapp pidiéndole disculpas por lo ocurrido la noche anterior.

La sala no ha dado ninguna credibilidad a la versión del acusado, que afirmó que esa noche entró en la habitación solo para ver si se encontraba bien. Según su versión, al entrar comenzó a hablar con ella sobre cuestiones íntimas de su relación y «se dejó llevar», señalando que la tocó en un hombro y en un pecho, pero que paró inmediatamente en cuanto ella le rechazó. Una explicación que el tribunal considera ilógica, especialmente cuando acababa de recetarle unas pastillas para dormir y, sobre todo, por asegurar que trató de mantener una conversación sobre asuntos sentimentales en esas circunstancias.

La sentencia asegura que la sala no tiene duda de que la intención del acusado era aletargar a su víctima, consiguiendo que ingiriera tres pastillas de un somnífero y alejando de su habitación a su pareja —también adormecida por el suministro de otra pastilla— para satisfacer sus apetencias sexuales «en la forma que pudo apreciar y describir pese al estado de obnubilación en el que se encontraba».

Los magistrados destacan que los actos llevados a cabo por el acusado fueron posibles porque la víctima no podía prestar un consentimiento libre ni oponerse con eficacia, al encontrarse en una situación de disminución de su nivel de conciencia y alteración de sus procesos cognitivos. Ese estado había sido buscado e inducido por el procesado mediante el suministro de los somníferos, y aun conociendo su efecto, mantuvo comportamientos de índole sexual con la afectada, que no podía oponerse ni consentir de forma válida.

Absuelto de intrusismo

En cuanto al delito de intrusismo profesional, el fallo señala que el acusado no dispone de título de psicólogo ni de médico. Sin embargo, precisa que no resulta fácil describir la actividad realizada por el denunciado —las conversaciones de ayuda personal en su domicilio o en la iglesia evangélica a la que ambos acudían— como competencia exclusiva de los profesionales de la psicología. Tampoco la mera entrega de los medicamentos, aun sosteniendo que era psicólogo, puede integrar por sí sola un acto de intrusismo en la profesión médica. En consecuencia, las dudas existentes deben ser resueltas en favor del acusado en aplicación del principio in dubio pro reo, es decir, en caso de duda sobre la culpabilidad del acusado se deben aplicar a su favor.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El abogado Alejandro Baos, que defiende, al acusado ya ha anunciado que presentará recurso, al considerar que se ha aplicado un tipo penal que no corresponde, ya que en este caso la víctima tomó voluntariamente las pastillas para dormirse.