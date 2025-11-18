Dos catedráticas de Derecho de la UA aspiran a una plaza en el Supremo por el turno de juristas

Dos catedráticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA) figuran entre los catorce aspirantes a una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia. Las catedráticas alicantinas, María del Mar Carrasco Andrino y María del Carmen Juanatey Dorado, comparecerán este miércoles 19 de noviembre ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo, a las 11.20 y 12.05 horas, respectivamente.

Carrasco es catedrática de Derecho Penal en la UA y ha sido magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Alicante desde 1999. En la Facultad de Derecho integra el grupo de investigación Criminalidad Económica, Nuevas Tecnologías y Derecho Penitenciario. Además, ha ejercido como asesora de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y ha colaborado con el Congreso Nacional de Honduras en la elaboración de su nuevo Código Penal. Su trayectoria combina docencia, investigación aplicada y experiencia judicial.

Por su parte, Juanatey también ha desempeñado funciones como magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Alicante y dirige en la UA el grupo de investigación Estudios de Política Criminal, Derecho Penal y Criminología. Sus líneas de trabajo incluyen la eutanasia y el derecho a morir dignamente, la protección jurídica de la intimidad y la defensa de los derechos constitucionales de los reclusos. Recientemente, intervino en unas jornadas en la UA para hablar de las mujeres en el ámbito penitenciario desde una doble perspectiva: las internas y las trabajadoras.

Comparecencias de 15 minutos

Cada aspirante dispondrá de quince minutos de tiempo para presentar ante la comisión evaluadora sus méritos para ocupar la plaza. En la misma sesión se resolverá también la elección para la presidencia de la Audiencia Provincial de Navarra, para la que solo se ha presentado una candidata: Ana Montserrat Llorca Blanco.

La plaza convocada forma parte del turno de juristas, lo que implica que no se trata de un ascenso dentro de la carrera judicial, sino de un proceso dirigido a profesionales del Derecho (abogados, académicos, fiscales, letrados, entre otros) de reconocida trayectoria. Se trata de un nombramiento discrecional y de naturaleza jurisdiccional, no una oposición al uso, sino un procedimiento de selección de alta cualificación que busca reforzar el perfil técnico y doctrinal de la Sala Segunda.

Entre los catorce aspirantes hay catedráticos de universidades como la Complutense y la Autónoma de Madrid, así como de las universidades de Valencia, el País Vasco y la UNED, además de fiscales y abogados. Todos comparecerán ante la Comisión de Calificación del CGPJ, donde detallarán su trayectoria y podrán responder a preguntas sobre su visión del Derecho penal, su interpretación de la jurisprudencia reciente y su capacidad para afrontar asuntos de especial trascendencia. Estas audiencias son públicas y se retransmiten en directo vía streaming para reforzar la transparencia del proceso, tal como ocurre en otras convocatorias para plazas de especial relevancia en la cúpula judicial.