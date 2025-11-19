El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante

Diego no solo se quedó parapléjico tras el accidente laboral que sufrió mientras hacía una instalación de aire acondicionado. El empresario para el que trabajaba agravó sus lesiones al moverlo por su cuenta para tratar de encubrir que estaba trabajando para él. Con estos argumentos, el fiscal ha mantenido la petición de la pena de tres años de prisión y el pago de una indemnización de más de un millón de euros para la víctima, al considerar que los hechos merecían el máximo reproche penal que permite el Código Penal. El juicio por este accidente laboral ocurrido el 16 de mayo de 2022 ha quedado visto para sentencia este miércoles en un juzgado de lo Penal de Alicante.

El acusado abandonando este miércoles el Palacio de Justicia después del juicio. / PILAR CORTES

Desde el Ministerio Público se valora el hecho de que el trabajo se estaba realizando desde una escalera plegable, un medio que no era adecuado para realizar la instalación, cuando se debería haber usado una elevadora o una plataforma, tal como sostuvieron los inspectores de trabajo, tanto de la Generalitat como del Ministerio. Trabajo para el que Diego apenas había recibido formación y para el que ni siquiera tenía contrato. En un brillante informe final, el fiscal de Siniestrabilidad Laboral, Ángel Luis Meana, subrayó que la vinculación laboral entre el acusado y su víctima estaba clara. "En su afán de buscarse una coartada dejó en un estado de mayor desvalimiento a Diego", subrayó, ya que ante una sospecha de lesión medular hay que inmovilizar al paciente.

El acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa, ha negado cualquier tipo de relación laboral con la víctima, sosteniendo que él siempre ha trabajado solo, pese a los WhatsApp aportados a la causa. Ambos habían entrado en contacto a través de un chat de venezolanos en Alicante, a través del que buscaba un ayudante. En este sentido aseguró que no le contrató porque no tenía experiencia en esos trabajos. Según sus explicaciones, en aquellos meses solo se llevaba a Diego con él en la furgoneta para ayudarle a que hiciera contactos laborales. El procesado aseguró que el día del accidente se lo encontró al lado de su furgoneta. "Me dijo que se había caído y que no podía moverse", declaró. A continuación, le subió en el vehículo y ambos se marcharon al Hospital, aunque pasaron antes por casa de Diego a recoger el pasaporte. La mujer del acusado, que le habría puesto en contacto con la víctima en un primer momento, se acogió a su derecho a no declarar.

Los amigos de Diego fueron contundentes al asegurar que el acusado tras dejarlo en el hospital, se desentendió de todo después. Desde el centro sanitario les pedían dinero, porque el paciente no tenía papeles. "El acusado dijo que nos preocupáramos, que él se hacía cargo de todo, pero desapareció y nos bloqueó", declararon. Estos testigos manifestaron que el empresario advirtió a Diego que dijera que se había caído en casa.

El testimonio más esperado de la mañana era el de Diego que, en silla de ruedas, declaró que llegó a España en diciembre de 2021 desde Venezuela, en busca de un futuro mejor. Durante aquellos meses estuvo trabajando en lo que le salía, hasta que a través del chat contactó con el acusado, que fue a recogerle para que le ayudara ese mismo día. Para ello no recibió ningún tipo de formación. "Iba aprendiendo sobre la marcha", explicó. Según su versión, el acusado le decía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. El día del accidente ya llevaba un par de meses trabajando para él, en los que cada mañana entre las 7.00 y las 8.00 se iban en la furgoneta a hacer trabajos y por los que cobraba unos 30 euros al día.

La caída

Aquella fatídica mañana, el acusado le dejó solo para que fuera adelantando faena haciendo perforaciones con el taladro mientras estaban en un taller de motos donde tenían que hacer una instalación, porque tenía que irse a atender un asunto personal. En ese momento, no había nadie más en el local. "Con una escalera plegable abierta, apoyada sobre otra fija, esta se cerró con la vibración y caí sobre la otra, golpeándome la espalda", explicó. Desde el primer momento, notaba que no podía mover las piernas y gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie.

El acusado frente a su abogada en el banquillo momentos antes de que empezara el juicio. / PILAR CORTES

Según su versión, el acusado le dio una crema con mentol en la espalda para tratar de aliviarle. "Me decía que él se había caído muchas veces y que ya se me pasaría, pero las piernas no me respondían". Diego estuvo ingresado en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante cerca de un mes tras ser operado de urgencia ese mismo día; y después estuvo otros seis meses internado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. A preguntas del abogado a través del que ejerce la acusación particular, el letrado José Bonet, Diego ha admitido que llegó a plantearse la eutanasia debido al estado de ánimo en el que se encontró al no poder hacer nada. Aunque la escalera desde la que estaba subido Diego no fue encontrada por la Policía cuando fue al taller a hacer la inspección, Diego les aportó fotos de esta que había hecho unos días antes en otro servicio.

Desde la defensa, la abogada Ángela Mesa, pidió la libre absolución por falta de pruebas. En este sentido, intentó hacer pasar por un gesto de generosidad la relación que el acusado tenía con Diego. La letrada argumentó que no estaba probada la relación laboral, ni que el accidente hubiera ocurrido en el interior del local, vinculando la denuncia con los problemas de Diego para hacer frente a los gastos médicos. Sin embargo, en este punto la forense que valoró las lesiones sostuvo que la víctima apenas podía moverse, por lo que el accidente tuvo que ocurrir en el local.