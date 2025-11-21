Conflicto judicial en Alicante por quién investiga las agresiones sexuales a menores

¿Qué juzgados tienen que asumir las investigaciones por agresiones sexuales a menores? Se trata de una pregunta para la que no hay una respuesta clara. Hasta el punto de que dos juzgados de Alicante han acudido a la Audiencia Provincial para que dirima a cuál de los dos le corresponderá la causa. No es el único caso registrado en la provincia, ya que hay pendientes otras dos cuestiones de competencia más planteadas por juzgados de Torrevieja, según informaron a este diario fuentes de la Audiencia.

El conflicto se ha planteado entre un juzgado de Instrucción en Alicante y otro de Violencia sobre la Mujer de dicha capital tras una denuncia por una supuesta agresión sexual denunciada por una joven menor de edad y que habría cometido una persona con la que no tiene una relación sentimental. La reciente Ley de Eficiencia Judicial establece que desde el pasado mes de octubre todos los casos de violencia sexual se asuman por los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con independencia de que exista una relación sentimental entre el agresor y la víctima. Sin embargo, el mismo texto crea nuevos tribunales especializados en la investigación de delitos cuyas víctimas son menores de edad. Estas nuevas secciones, llamadas Tribunales de Violencia contra la Infancia, no entrarán en funcionamiento hasta finales de 2025 y las primeras plazas están previstas en Madrid, Barcelona y Málaga. En el resto de territorios se irán implantando de manera progresiva, aunque todavía no hay plazos establecidos. De hecho, ni siquiera los tribunales de Instancia están funcionando todavía en Alicante.

Las posturas

El juzgado de Instrucción de Alicante al que le ha correspondido la denuncia considera que la ley deja en manos de los juzgados de Violencia sobre la Mujer la investigación de la violencia sexual y, por lo tanto, son los que deben asumirla, ya que son los especialistas en esta materia. Sin embargo, el juzgado de Violencia sobre la Mujer entiende que la ley va a crear una nueva sección específica dedicada a estos delitos y que, en consecuencia, no es a ellos a quienes les corresponde, los casos de agresiones sexuales a menores deberían seguir estando en manos de los jueces de instrucción hasta que se creen las nuevas secciones, ya que eran los órganos competentes para hacerlo hasta que el pasado octubre entró en funcionamiento la citada reforma.

Este embrollo judicial ya se ha dado en otras provincias españolas, donde no está claro a qué jueces corresponden estos delitos. Este conflicto es el primero que se ha registrado en la provincia de Alicante, aunque parece que no será el último, ya que se espera que en los próximos días lleguen otros dos asuntos más procedentes de los juzgados de Torrevieja. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el conflicto de competencias no ha supuesto una paralización de la causa. Esta va a continuar tramitándose en el juzgado de Violencia sobre la mujer, hasta que la Audiencia ponga orden en el embrollo.

Este conflicto ya se ha planteado recientemente en Salamanca, donde la Audiencia acabó resolviendo que el asunto se quedara en un juzgado de Instrucción. "Nos parece contrario al espíritu de la norma que se interprete el término 'mujer' en sentido de 'mujer mayor de edad' para impedir que las demás mujeres, en este caso menores de edad y, por ello, necesitadas de una mayor protección, acudan como víctimas a estos juzgados especializados", asegura la Audiencia de aquella provincia, para asegurar que la causa vaya a los juzgados de instrucción hasta que se creen las nuevas secciones. Ahora le toca a la Audiencia de Alicante dirimir dónde se investigarán estas denuncias.