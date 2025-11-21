Una persecución por droga entre Alicante y Mutxamel acaba con cuatro años de cárcel

Un hombre ha aceptado este viernes una pena de cuatro años de prisión por transportar cocaína y hachís en su vehículo y protagonizar una persecución por las calles de Alicante y Mutxamel, durante la que lesionó a dos agentes de la Policía Local que trataban de detenerlo. La conformidad rebaja a la mitad la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba siete años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública, atentado a la autoridad, conducción temeraria y lesiones. El acuerdo se ha alcanzado este viernes en la Sección Décima de la Audiencia Provincial, momentos antes de que diera comienzo la vista oral. El acusado se ha declarado culpable de los delitos que se le imputaban y a cambio desde la Fiscalía se le ha reducido la pena.

Los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2023 cuando el ahora procesado se saltó un semáforo en rojo en una calle de Alicante. Al observar la infracción, una patrulla de la Policía Local que circulaba en las inmediaciones en ese momento le dio el alto. Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones, aceleró de forma brusca e inició una huida en la que puso en riesgo tanto a otros vehículos como a peatones.

Según el relato del Ministerio Público, durante la persecución el hombre circuló a velocidad excesiva, invadió el carril contrario en varias ocasiones y estuvo a punto de colisionar con varios coches. La huida terminó en el vecino término municipal de Mutxamel, donde el sospechoso abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, hasta que fue alcanzado por los agentes. En el forcejeo, ofreció una gran resistencia, con patadas, puñetazos y codazos, lo que provocó lesiones a dos policías.

Paquetes por la ventana

Durante el trayecto, el acusado se deshizo de dos paquetes, lanzándolos por la ventanilla del coche. En ellos transportaba 87 gramos de cocaína y tres kilogramos de hachís, preparados para su distribución a terceros, según la Fiscalía. El tribunal considera probado, según este acuerdo, que el acusado accedió a llevar el alijo en el coche por su adicción a estas sustancias.

La conformidad alcanzada en el juicio recoge una pena total de cuatro años de prisión: tres años por tráfico de drogas con la atenuante de drogadicción, seis meses por atentado a agente de la autoridad y otros seis meses por un delito de conducción temeraria. Asimismo se le impone una pena de un mes de multa a cuatro euros diarios (180 euros) por las lesiones causadas a los dos agentes. El tribunal ha acordado también la retirada del carné de conducir durante dos años. La sentencia se ha dictado in voce en la sala tras el acuerdo. La defensa ha pedido la suspensión de la pena para que el acusado no ingrese en prisión, pero se trata de una solicitud que el tribunal debe estudiar para decidir si procede o no.