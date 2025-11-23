Las estafas por el hijo en apuros llegan al banquillo en Alicante

Todo aquel que tenga teléfono móvil y WhatsApp, seguramente habrá recibido mensajes como este: «Hola mamá, soy tu hijo. He tenido un accidente con el coche y necesito 1.500 euros urgentemente. No puedo llamarte porque se me rompió el móvil. Por favor, haz la transferencia a esta cuenta ahora mismo». Incluso aunque no tenga hijos.

En un mundo dominado por las nuevas tecnologías, coger el teléfono o contestar un mensaje puede generar preocupación, porque incluso un gesto cotidiano puede convertirse en trampa. La facilidad con la que se reciben llamadas, mensajes o WhatsApp de supuestos familiares, bancos o servicios legítimos ha hecho que los ciudadanos estén en alerta constante. Algunas estafas son tan burdas que resultan casi inverosímiles, pero otras muestran cómo los métodos se van perfeccionando, haciendo que detectar el engaño antes de sufrir un perjuicio económico sea cada vez más difícil.

En los últimos meses, ya se empiezan a presentar escritos de acusación por los primeros casos de estafas conocidas como «hijo en apuros». Timos informáticos para las que se piden penas de entre cinco meses y dos años de prisión, que pueden llegar a los tres años en los casos más graves.

El timo del hijo en apuros, que explota la preocupación de los padres mediante mensajes falsos de WhatsApp, convive hoy con fórmulas más complejas, como la suplantación de bancos para habilitar transferencias fraudulentas. Los escritos de acusación en los juzgados de Alicante muestran un patrón repetido: cuentas abiertas el día anterior para recibir dinero, mensajes urgentes desde números desconocidos y víctimas que, engañadas por la urgencia, transfieren fondos pensando ayudar a un familiar o atendiendo supuestas alertas bancarias.

En muchos casos, los acusados en los casos enjuiciados en la provincia no participan en el envío masivo de mensajes. Su papel se limita a abrir cuentas o facilitar datos bancarios que otros miembros de la red utilizan para recibir el dinero obtenido mediante engaño. Estas transferencias se retiran casi de inmediato por personas desconocidas, lo que hace casi imposible recuperar el dinero y revela que los acusados suelen ser eslabones de una cadena más amplia, no los autores principales del fraude. Esto explica por qué la Fiscalía contempla a veces alternativamente el delito de blanqueo por imprudencia, cuando no se puede demostrar la participación activa en la estafa.

Primeras acusaciones

Uno de los casos recientes, ocurrido el 10 de abril de 2024, refleja bien la dinámica de estas estafas. Un acusado envió mensajes fingiendo ser la hija de una mujer y solicitó 1.650 euros, pero la víctima contactó con su hija real y no realizó la transferencia. La Fiscalía solicita cinco meses de prisión por estafa en grado de tentativa. Otro caso más grave muestra la sofisticación de estas redes: un acusado logró que una mujer transfiriera el 15 de agosto de 2023 un total de 2.500 euros a una cuenta y otros 2.000 a cuentas bajo su control, haciéndole creer que enviaba el dinero a su hija. La Fiscalía pide 15 meses de prisión por estafa consumada, o alternativamente quince meses más multa si se consideraba blanqueo por imprudencia.

Imagen de archivo de una operación de la Policía Nacional en España contra una red especializada en estafas. / Europa Press

En otro caso, un acusado abrió una cuenta bancaria por internet para recibir fondos de una estafa que involucraba suplantación de banco. La víctima siguió un enlace enviado por mensaje y, tras una llamada de «atención al cliente», facilitó datos y contraseñas. Se ordenaron dos transferencias por 2.000 euros, retiradas el mismo día por el acusado. Aunque el banco reintegró el dinero, la Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos y pidió dos años de prisión, con alternativa de blanqueo por imprudencia.

El Código Penal establece que las penas por estafa oscilan entre seis meses y tres años, dependiendo de la cuantía, la participación y la existencia de agravantes. Cuando se trata de estafa consumada, abuso de confianza sobre personas vulnerables, reincidencia o fraude organizado, las penas tienden al máximo. Incluso quienes actúan como intermediarios sin intención directa de defraudar pueden recibir penas de uno a dos años por blanqueo por imprudencia.

De víctima a acusada

Un caso reciente en Elche ilustra la dificultad de separar víctimas y acusados. Una mujer pensó que había ligado con Joe Manganiello, exmarido de Sofía Vergara, a través de Internet, y mantuvo un romance virtual. Confiando en él, dejó que su cuenta recibiera dinero destinado supuestamente a abrir un negocio, que en realidad provenía de otra víctima de estafa. La Fiscalía la acusó de blanqueo por imprudencia, y la mujer tuvo que demostrar que era víctima, no autora, porque las autoridades inicialmente dudaban de la coincidencia entre ella y los estafadores.

Los estafadores no seleccionan a sus víctimas de forma personalizada: no saben si tienen hijos ni si son cliente del banco que suplantan. Usan bases de datos robadas o generadas automáticamente, enviando mensajes masivos con la expectativa de que un pequeño porcentaje caiga en la trampa. Por eso es común recibir mensajes de «tu hijo» personas sin descendencia, o de bancos de los que no son cliente.

El Código Penal contempla penas según gravedad, cuantía y participación, y los tribunales aplican tanto la vía de estafa como, subsidiariamente, la de blanqueo por imprudencia, evaluando cada eslabón de la cadena. La combinación de ingeniería social, mensajería instantánea y redes de intermediarios hace que la prudencia sea la primera defensa frente a estas estafas, y que comprender las modalidades de fraude y la ley sea clave para no convertirse en víctima ni en acusada involuntaria.