Agrede a una empleada de Ryanair tras una disputa por su maleta en el aeropuerto de Alicante-Elche

La gran mayoría de pasajeros que utilizan la compañía aérea Ryanair para volar aceptan con resignación, y un gran cabreo, el sobrecoste de facturar su maleta cuando momentos antes de embarcar les indican que no cumple las medidas para viajar en cabina como equipaje de mano. Sin embargo, hay algunas personas que reaccionan a las bravas y llegan a la agresión física, como ocurrió con un pasajero que iba a embarcar en un vuelo a Alemania y ha sido condenado recientemente por un juzgado a tres meses de cárcel por agredir a una trabajadora de Ryanair durante un altercado por su maleta en el aeropuerto de Alicante-Elche, incidente en el que también amenazó a varias empleadas, por lo que se le ha condenado también a una multa de 180 euros por este delito leve. El pasajero no solo no pudo volar, sino que acabó detenido por la Policía Nacional y tuvo que llamar a una familiar para que se hiciera cargo de su hija de 12 años, que le acompañaba cuando sucedió el altercado.

La sentencia ha sido dictada por el juzgado de lo Penal número 4 de Elche tras un acuerdo de conformidad alcanzado el pasado septiembre en un juicio por la defensa y la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Aitor Navarro García. El fallo le condena también a indemnizar con 3.505 euros a la trabajadora agredida.

Los hechos declarados probados en la sentencia ocurrieron la tarde del 15 de julio de 2021 en la zona de las ventanillas de facturación de la compañía Ryanair en la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. Un varón de 40 años mantuvo un altercado con las empleadas de la compañía por una maleta que sobrepasaba las medidas y, «con ánimo de menoscabar la integridad de una de ellas», agarró a una trabajadora por el cuello y la golpeó contra el cristal del mostrador.

Lesiones sufridas

A causa de la agresión, la víctima sufrió «cervicalgia, contractura muscular paravertebral y de trapecios, algias en región extensora brazo derecho, eritema en región interclavicular y trastorno adaptativo con alteración mixta de emociones y conducta», según la sentencia. Estas lesiones precisaron para su sanidad de tratamiento médico, consistente en rehabilitación y asistencia psiquiátrica, y tardó 128 días en curarse.

Zona de facturación de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche. / Delgado

Una de las trabajadoras amenazadas relató a la Policía que el incidente se produjo en un mostrador de facturación después de ver que una de las maletas que portaba no era equipaje de mano al sobrepasar las medidas. Le pidió que fuera al medidor de maletas y ahí comenzó a insultarla, lanzó la maleta al aire y golpeó el equipaje contra el suelo varias veces.

La jefa de turno trató de mediar y fue agredida. Durante el altercado el pasajero llegó a proferir expresiones amenazantes como «sois unas h... p..., cuidado con lo que estáis haciendo, me quedo con vuestras caras y quedaros también con la mía, que os voy a matar».

Detención

El pasajero que protagonizó el altercado acabó siendo detenido por la Policía Nacional. Según la comparecencia de los agentes que intervinieron, la sala del 091 fue alertada de un incidente en un mostrador de Ryanair con una persona con la que habían tenido problemas una hora antes y al haber regresado temían que pudiera agredirlas. Las empleadas de la aerolínea explicaron a los policías que el pasajero llegó a agarrar por el cuello a una compañera y que les había amenazado de muerte.

Una trabajadora de Ryanair junto al medidor de maletas en el aeropuerto. / DELGADO

Los policías buscaron al hombre y lo encontraron en la zona exterior de autobuses, donde estaba con su hija de 12 años. Le identificaron y al residir fuera del país y manifestar que carecía de domicilio en España se procedió a su detención la noche del día 15 de julio de 2021 por un delito leve de lesiones y amenazas. Al día siguiente, tras una noche en los calabozos, fue puesto en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar en dependencias policiales y comprobar la Policía que disponía en Xàbia de un domicilio donde estaba su esposa.

El acusado se declaró culpable en la vista oral y en la sentencia se recoge la condena a tres meses de prisión por un delito de lesiones, multa de 180 euros por un delito leve de amenazas, el pago de una indemnización de 3.505 euros a la víctima y el abono de las costas. El juzgado acuerda en la sentencia la suspensión durante dos años de la pena de prisión, pero le advierte de que si delinquiera en dicho plazo se le revocaría este beneficio y tendría que ingresar en la cárcel para cumplir la condena. Este beneficio esta condicionado además al pago de la indemnización a la agredida.