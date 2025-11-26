Al banquillo por una agresión sexual a una menor en los baños de un local del Puerto de Alicante

La Audiencia de Alicante ha empezado este miércoles un juicio por una presunta agresión sexual en un local de ocio del puerto de esta capital. Los hechos ocurrieron a finales de octubre de 2021, cuando la víctima, que contaba con 17 años, se encontraba en un pub de la localidad. El presunto agresor se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión, aunque este niega los hechos, al asegurar que se trató de una relación consentida. De todas maneras, el acusado no ha declarado en esta primera sesión, ya que su defensa ha pedido que lo haga en último lugar, cuando ya hayan comparecido todos los testigos. Todo apunta a que esta podría ser la versión que mantendrá durante la vista. El juicio tiene tres días previstos de duración, aunque las fuentes consultadas señalaron que este jueves podría quedar visto para sentencia.

La primera declaración y con la que ha arrancado el juicio ha sido la de la víctima. Un interrogatorio que se ha efectuado a puerta cerrada, para preservar su identidad, y con la joven protegida tras un biombo, para no tener contacto visual con el presunto agresor. De hecho, tal y como marca el protocolo para las víctimas de agresiones sexuales, la adolescente ha estado en dependencias aisladas dentro del edificio para evitar este contacto en la espera a su comparecencia. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la joven se ha ratificado en la denuncia y ha mantenido lo que hasta ahora ha venido manifestando en sus declaraciones judiciales. Un relato en el que se ha basado la Fiscalía para presentar su escrito de acusación. La familia de la víctima está personada como acusación particular a través del abogado José Luis Romero.

Testimonio de la víctima

Según la acusación del Ministerio Público, que se basa en esa declaración, los hechos habrían ocurrido en el baño para hombres del local de ocio en el que se encontraba la joven. En medio del bullicio del pub, la chica recibió una llamada de teléfono de su madre y ella tuvo que meterse en los lavabos para poder escucharla. La joven denunció que al poco rato de entrar en los lavabos, accedió también a ellos el acusado y empezó a masturbarse delante de la víctima. A continuación, la introdujo en un aseo individual mantuvo relaciones sexuales con ella, aprovechando que esta estaba paralizada y en estado de shock. La víctima sostiene que durante ese rato le dijo varias veces que parara, petición que el procesado no atendió.

A lo largo de la mañana, comparecieron diferentes amigos que estaban en el local aquella noche, así como personas del entorno del acusado. Para este jueves, está prevista la declaración de los peritos, así como la declaración del propio acusado. Agresor y víctima mantienen versiones contrapuestas de los hechos y, por lo tanto, una de las claves del proceso residirá en establecer si hubo o no un consentimiento válido por parte de la víctima.

Los delitos sexuales han experimentado un espectacular crecimiento durante los últimos años. La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia ha establecido que desde octubre, todos estos delitos pasen a estar investigados por los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con independencia de que exista una relación de pareja o no entre agresor y víctima. Como consecuencia de esta especialización, desde la Audiencia también se quiere dedicar una de sus secciones en exclusiva para resolver este tipo de asuntos. Las previsiones apuntan a que se va a acabar el año con cerca de 200 juicios por delitos de este tipo. Esto supone el celebrar prácticamente un juicio por cada día hábil durante este tiempo. Además de las agresiones sexuales, estos juzgados deben asumir los casos de trata y de ablación, lo que incrementa considerablemente la carga de trabajo de estos tribunales.