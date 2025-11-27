La IA en los juzgados: de anonimizar sentencias a tramitar procedimientos

Con el objetivo de analizar la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados y discernir cómo serán los tribunales del futuro, el Colegio de Procuradores ha organizado unas jornadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA). Un congreso en el que la decana de este colectivo, Pilar Fuentes, ha reivindicado el papel que cumplen los procuradores en la Administración de Justicia, configurándose como la columna vertebral del sistema, siendo el nexo de unión entre los operadores jurídicos, sistemas digitales y tecnología.

El salón de grados Ramón Martín Mateo de la facultad ha acogido este jueves la apertura de estas jornadas, en una inauguración que corrió a cargo del director general de Atención a las Víctimas de la conselleria de Justicia, Francisco Javier Soler, que sustituía a la consellera Nuria Martínez que no pudo asistir por el pleno de elección del nuevo presidente de la Generalitat. En la mesa inaugural también estaban el decano de Derecho, Jaume Ferrer, así como la profesora de Derecho Procesal Belén Rizo y Pilar Fuentes.

La inteligencia artificial es uno de los pilares del proceso de transformación. La directora general de Justicia de la Generalitat, María José Adalid Hinarejos, detalló que la IA ya se aplica en la transcripción automática de vistas, anonimización de resoluciones, resúmenes jurídicos, automatización del reparto de monitorios (reclamaciones por pequeñas deudas) y tramitación de procedimientos masivos, como ejecutorias inactivas, reclamaciones aéreas y demandas por cláusulas abusivas. A su juicio, estas herramientas no sustituyen la labor jurisdiccional, sino que permiten agilizar trámites y liberar recursos para tareas de mayor valor añadido. Adalid fue tajante respecto al margen de error: «En principio, ninguno. Hablamos de derechos fundamentales y las aplicaciones de IA deben ser supervisadas para garantizar total seguridad y trazabilidad».

En paralelo, el director general de Transformación de la Justicia del Ministerio, Aitor Cubo, resaltó que la IA y la digitalización ya muestran resultados concretos en varias jurisdicciones. En el territorio bajo competencia del Ministerio, donde el expediente es digital desde hace una década, se han registrado mejoras destacables. Para ello ofreció datos de los resultados de dos experiencias piloto en territorios cuyas competencias dependen del Gobierno: Illescas en Toledo y San Javier en Murcia. Así, ha habido una reducción del 80% de la pendencia en ejecución de Illescas, robotización de los monitorios en San Javier que permite registrar y repartir reclamaciones económicas en un día, frente a los dos o tres meses que podían tardar anteriormente, y mayor eficiencia en la atención al ciudadano. «La automatización no elimina garantías; al contrario, las refuerza, haciendo los procesos más seguros y trazables», aseguró.

Cubo subrayó que la interoperabilidad es otra pieza fundamental del avance digital. Once comunidades autónomas ya están conectadas al hub judicial, lo que permite trasladar expedientes completos de un territorio a otro con un solo clic, incluyendo metadatos y estructura documental. Esta conectividad abarca no solo expedientes judiciales, sino también administrativos y penales, incluyendo intercambio con cuerpos y fuerzas de seguridad para mejorar la lucha contra la multirreincidencia.

Respecto a los riesgos de la IA y la automatización, Cubo destacó que muchos procedimientos repetitivos, como la clasificación y encaminamiento documental, la traducción de documentos a lenguaje sencillo o la anonimización, son gestionados con total seguridad. Incluso en el caso de errores mínimos, siempre existe la revisión humana. «Si antes un humano podía equivocarse en un cálculo de plazos o en un envío de notificaciones, ahora un robot realiza la tarea sin fallos y siempre con trazabilidad», afirmó.

Para María José Adalid, el mayor desafío para la digitalización no es tecnológico, sino cultural. «La resistencia cultural es uno de los principales cuellos de botella, porque la plantilla judicial y funcionarial está envejecida. La digitalización exige gestionar el cambio y minimizar la brecha digital que todavía existe», explicó. No obstante, destacó que la coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas ha logrado avances significativos en la interoperabilidad y la homogeneización de sistemas.

Ciberataques

La ciberseguridad es otro foco clave. El Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) cuenta con un subcomité dedicado exclusivamente a esta materia, y parte de los fondos europeos destinados a la transformación digital se han invertido en blindar sistemas frente a ciberataques. Además, se ha creado un perfil de cumplimiento específico para la Administración de Justicia, certificado por el Centro Criptológico Nacional, reforzando la protección frente a ataques nacionales y extranjeros.

De cara al futuro, Cubo y Adalid coinciden en que los juzgados tradicionales desaparecerán como tales, dando paso a Tribunales de Instancia apoyados por oficinas centralizadas. El objetivo es una Justicia 100% digital, eficiente y cercana, donde los funcionarios puedan dedicar más tiempo a la atención personalizada de las víctimas y a servicios de valor añadido. Ya existen experiencias pioneras en las que la ausencia de papel impresiona a responsables internacionales que visitan algunos partidos judiciales.

Para Fuentes, la digitalización implica un cambio profundo en la función de los procuradores: no solo facilitan la tramitación y el uso de los sistemas digitales, sino que aportan conocimiento procesal y tecnológico para asegurar que la tecnología se implemente de manera segura y eficiente. «El gran reto es que la digitalización sea útil para todos: profesionales, instituciones y ciudadanos», concluyó.