El CGPJ zanja el conflicto judicial en Alicante por los casos de violaciones a menores

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha zanjado la polémica de cómo deben resolverse los conflictos de competencia surgidos en distintos puntos del país sobre quién debe investigar las agresiones sexuales a menores: corresponde a los juzgados de Instrucción. Así lo ha confirmado Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Observatorio de Violencia contra la Mujer del CGPJ, quien señala que el órgano de gobierno de los jueces ya deja claro en sus protocolos cuál es el criterio interno sobre esta cuestión.

En Alicante, este conflicto se planteó la semana pasada después de que un juzgado de Instrucción y otro de Violencia sobre la Mujer plantearon ante la Audiencia Provincial quién debía asumir una denuncia por una presunta agresión sexual a una menor por parte de un hombre sin relación sentimental con ella. A estos se suman otros dos asuntos procedentes de juzgados de Torrevieja.

La raíz del problema está en la Ley de Eficiencia Judicial, que desde octubre atribuye todos los delitos de violencia sexual a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, exista o no relación afectiva. Pero la misma norma crea los nuevos Tribunales de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que no estarán operativos hasta finales de 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga y sin calendario para el resto del país.

El juzgado de Instrucción considera que la violencia sexual, tras la reforma, es competencia de Violencia sobre la Mujer. El juzgado de Violencia sobre la Mujer defiende lo contrario: que los delitos sexuales contra menores deben seguir en Instrucción hasta que existan los tribunales específicos previstos por la ley.

El criterio fijado por el CGPJ se alinea con esta segunda interpretación: los juzgados de Instrucción siguen siendo competentes mientras no entren en funcionamiento los nuevos órganos especializados.

Otros conflictos

Este no es un conflicto aislado. Además del reciente auto de la Audiencia de Salamanca, ahora las Audiencias de Madrid y Valencia también han dictado resoluciones en el mismo sentido, confirmando que la competencia debe permanecer en los juzgados de Instrucción hasta la creación de las nuevas secciones. Estas decisiones consolidan una línea interpretativa cada vez más homogénea.

Mientras la Audiencia Provincial decide, la causa continúa tramitándose en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, sin suspensión, según las fuentes consultadas. Esta resolución será relevante, dada la llegada de más cuestiones de competencia.