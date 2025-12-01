Una mujer agredida con un cúter por su expareja en Alicante: «Si no estaba con él, no iba a estar con nadie»

«Si yo no estaba con él, no iba a estar con nadie». Esta fue una de las amenazas que una mujer asegura haber recibido en Alicante por parte de su expareja durante una agresión con un cúter. Mientras que la víctima ha declarado este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia de Alicante que su exmarido quería acabar con su vida y le atacó en repetidas ocasiones con un cúter, el acusado ha reconocido que la agredió, pero que su intención era «hacerle daño, pero no matarla».

El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía haya pedido para el procesado una pena de cinco años y once meses de cárcel y la acusación particular una de diez años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.

El Ministerio Público ha estimado en su petición de pena la atenuante de reparación del daño por haber abonado antes del juicio los 1.100 euros que se reclamaban en concepto de indemnización a la víctima. La Fiscalía ha planteado además, con la aceptación por parte del acusado, que, una vez cumpla la mitad de la pena o acceda al tercer grado, sea expulsado a su país de origen -Argentina- y que no pueda regresar a España durante un periodo de ocho años. Asimismo, ha solicitado la aplicación de las agravantes de parentesco y género, al estimar que actuó movido «por el sentido de propiedad que tenía sobre ella».

Relato de la víctima

La víctima de la agresión ha relatado en la vista oral que tras romper la relación sentimental se marchó del domicilio donde convivían en Alicante y la mañana del 7 de octubre de 2024 le llamó su expareja para decirle que «había pasado mala noche y que le dejara ir a ver a los hijos». El acusado y su exmujer iban en el coche de él y aunque empezó hablando bien y «pidiéndome que volviera con él, empezó a subir el tono después de decirle que no». De repente, según la versión de la víctima, frenó junto a un supermercado y cuando le dijo que «estaba con otra persona y que no iba a volver nunca con él» se produjo la agresión.

El acusado sacó un cúter tipo bisturí que usaba en su trabajo de vinilado de vehículos y la atacó. Mientras que el procesado alegó en el juicio que «fue un momento de ira breve» y que solo se lo clavó una vez en el abdomen, la mujer aseguró ante el tribunal que fueron varias acometidas y que la primera vez la cuchillada iba dirigida a su cara. «Puse la mano al ver el cúter y tras herirme se le cayó al suelo, pero lo agarró y me dio en el abdomen varias veces, aunque gracias a la ropa solo la atravesó una vez», señaló la mujer.

A continuación le pidió al acusado que le llevara al hospital y se calmó al decirle que volvería a casa con él. Según la víctima, arrancó el coche y se metió al aparcamiento del mercadillo en la calle Teulada, donde empezó a buscar el cúter. Ella afirma que se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta, aunque solo pudo sacar parte del cuerpo y «empezó a pegarme de nuevo».

La mujer ha indicado en el juicio que recibió golpes e insultos en esa segunda agresión y ha añadido que si no hubiese llegado el policía nacional que le auxilió y detuvo a su expareja «la agresión habría continuado, porque él quería matarme y no iba a parar».

El procesado ha reconocido el ataque a su expareja en «un momento de ira», pero ha matizado que solo le clavó una vez el cúter y que le pidió perdón a ella y se ofreció a llevarla al hospital. «No era mi intención acabar con su vida», declaró el procesado al inicio de la vista oral.

Por su parte, el policía nacional que socorrió a la víctima ha manifestado que estaba de servicio en moto y al pararse en un semáforo escuchó gritos y vio salir del mercadillo a un hombre que le dijo que «estaban secuestrando a una mujer». Acudió de inmediato al aparcamiento y vio que el acusado la estaban agarrando por el cuello y ella trataba de salir del coche. Cuando vio que era policía el hombre paró la agresión y ella «estaba como si se le hubiese aparecido el salvador».