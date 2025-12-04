Condenado el patrón de una patera que estuvo 18 horas a la deriva en la costa de Alicante

La Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre de nacionalidad argelina a dos años y nueve meses de prisión por patronear una patera que trasladó a 14 migrantes hasta España, entre ellos cinco menores.

La sentencia ve probado que el acusado actuó en connivencia con otras personas no identificadas para organizar viajes de ciudadanos argelinos hasta las costas españolas a cambio de dinero. Según la resolución judicial, en torno a la 1 de la madrugada del 20 de junio de 2025, el hombre recogió a los 14 migrantes en las playas de Tipaza (Argelia) para trasladarlos a España en una embarcación de apenas cinco metros de eslora. Cada pasajero había pagado aproximadamente 7.800 euros por el viaje.

Sin medidas de seguridad

La sentencia detalla que el acusado pilotaba la patera y que esta carecía de medidas de seguridad básicas, como chalecos salvavidas o bengalas. Además, viajaba sobrecargada para sus dimensiones, se quedó sin combustible y permaneció a la deriva durante cerca de dieciocho horas, con riesgo evidente de hundimiento.

La embarcación fue avistada por un crucero a 24 millas de la costa de Alicante, lo que permitió que Salvamento Marítimo rescatara a sus ocupantes y los trasladara al Puerto de Alicante. La sentencia subraya que el acusado no contaba con título de navegación y era consciente del hacinamiento y la falta de medidas de seguridad y víveres durante la travesía.

El encausado, que estaba en prisión provisional desde el 21 de junio, admitió los hechos al inicio de la vista y cerró una conformidad.