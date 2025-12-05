El exdecano de los Graduados de Alicante admite que se quedó con el dinero de más de 20 despidos
El fiscal y las acusaciones le reclaman dos años de prisión, mientras que su defensa plantea que la condena sea de seis meses
El exdecano del Colegio de Graduados Sociales de Alicante Francisco Méndez Jara ha vuelto al banquillo. Se le acusa de apropiarse de más de 370.000 euros correspondientes a las indemnizaciones por despido de una veintena de trabajadores y a los que había representado en calidad de graduado social y abogado. El procesado ha admitido los hechos, pero no está conforme con las penas que le reclaman las acusaciones. La Fiscalía y los perjudicados, tras esta admisión de los hechos, le piden dos años de cárcel, cuando inicialmente le pedían tres años y medio. Por su parte su defensa, el abogado Santiago Candela, plantea que la condena sea de seis meses de cárcel.
Méndez estaba acusado de quedarse con el dinero correspondiente a salarios de tramitación o indemnizaciones de 22 trabajadores que habían sido despedidos y que el encausado representó ante los juzgados de lo Social. Según el escrito de acusación, los perjudicados le dieron poderes para que cobrara el dinero en su cuenta bancaria, que el encausado nunca les entregó.
Al haber llegado a una media conformidad, el juicio fue mucho más corto de lo previsto, ya que únicamente declaró Méndez para decir que se consideraba culpable. El resto de la vista se ha centrado en discutir a qué compañía de seguros le correspondía el pago de las indemnizaciones, ya que había varias pólizas vigentes.
Este juicio ya estuvo señalado el pasado mes de marzo, pero tuvo que suspenderse debido a que no pudo localizarse al acusado, que acababa de salir de prisión cumpliendo condenas por otros delitos. La sala pudo localizarle y citarle para este señalamiento. Era un juicio con tres días previstos de duración.
Otras condenas
El pasado septiembre, la Audiencia le condenó a un año de prisión también por quedarse el dinero de indemnizaciones por despidos de cinco trabajadores a los que representaba como abogado en el año 2015. Fue la primera condena que se le impuso tras quedar en libertad, con lo que ésta podría ser la segunda. Aquel juicio se desarrolló de manera muy similar a esta, ya que el acusado se conformó con los hechos y no con la pena. La vista se centró en discutir a qué aseguradora le correspondía asumir las indemnizaciones.
Méndez Jara acumula varias condenas por hechos similares. La Audiencia ya le impuso once meses de prisión por el agujero contable de 400.000 euros que dejó en el colegio de Graduados Sociales mientras estuvo al frente. Méndez tenía pleno acceso a las cuentas y tarjetas bancarias del Colegio de Graduados Sociales. Con el fin de enriquecerse y aprovechando la plena confianza que tenía en él la Junta de Gobierno realizó cargos de gastos personales a las cuentas colegiales, sacó dinero en efectivo para su propio uso y ordenó transferencias de dinero del Colegio a sus propias cuentas, según la sentencia. En octubre del año pasado salió en libertad al declararse extinguidas sus penas.
Antes de ingresar en prisión, Méndez logró ir retrasando las vistas cada vez que era llamado para sentarse en el banquillo. Cuando que llegaba la fecha del juicio, bien el propio acusado, bien su anterior defensa alegaban una enfermedad el día antes forzando la suspensión. Una situación que coincidió con la pandemia, lo que permitió que en los primeros momentos no se le requiriera que acreditara si estaba enfermo. Cuando empezó a acumular suspensiones la Audiencia endureció los requisitos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
- En valenciano no, por favor': las quejas por discriminación lingüística que han llegado al Síndic
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»