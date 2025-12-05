El exdecano de los Graduados de Alicante admite que se quedó con el dinero de más de 20 despidos

El exdecano del Colegio de Graduados Sociales de Alicante Francisco Méndez Jara ha vuelto al banquillo. Se le acusa de apropiarse de más de 370.000 euros correspondientes a las indemnizaciones por despido de una veintena de trabajadores y a los que había representado en calidad de graduado social y abogado. El procesado ha admitido los hechos, pero no está conforme con las penas que le reclaman las acusaciones. La Fiscalía y los perjudicados, tras esta admisión de los hechos, le piden dos años de cárcel, cuando inicialmente le pedían tres años y medio. Por su parte su defensa, el abogado Santiago Candela, plantea que la condena sea de seis meses de cárcel.

Méndez estaba acusado de quedarse con el dinero correspondiente a salarios de tramitación o indemnizaciones de 22 trabajadores que habían sido despedidos y que el encausado representó ante los juzgados de lo Social. Según el escrito de acusación, los perjudicados le dieron poderes para que cobrara el dinero en su cuenta bancaria, que el encausado nunca les entregó.

Al haber llegado a una media conformidad, el juicio fue mucho más corto de lo previsto, ya que únicamente declaró Méndez para decir que se consideraba culpable. El resto de la vista se ha centrado en discutir a qué compañía de seguros le correspondía el pago de las indemnizaciones, ya que había varias pólizas vigentes.

Este juicio ya estuvo señalado el pasado mes de marzo, pero tuvo que suspenderse debido a que no pudo localizarse al acusado, que acababa de salir de prisión cumpliendo condenas por otros delitos. La sala pudo localizarle y citarle para este señalamiento. Era un juicio con tres días previstos de duración.

Otras condenas

El pasado septiembre, la Audiencia le condenó a un año de prisión también por quedarse el dinero de indemnizaciones por despidos de cinco trabajadores a los que representaba como abogado en el año 2015. Fue la primera condena que se le impuso tras quedar en libertad, con lo que ésta podría ser la segunda. Aquel juicio se desarrolló de manera muy similar a esta, ya que el acusado se conformó con los hechos y no con la pena. La vista se centró en discutir a qué aseguradora le correspondía asumir las indemnizaciones.

Méndez Jara acumula varias condenas por hechos similares. La Audiencia ya le impuso once meses de prisión por el agujero contable de 400.000 euros que dejó en el colegio de Graduados Sociales mientras estuvo al frente. Méndez tenía pleno acceso a las cuentas y tarjetas bancarias del Colegio de Graduados Sociales. Con el fin de enriquecerse y aprovechando la plena confianza que tenía en él la Junta de Gobierno realizó cargos de gastos personales a las cuentas colegiales, sacó dinero en efectivo para su propio uso y ordenó transferencias de dinero del Colegio a sus propias cuentas, según la sentencia. En octubre del año pasado salió en libertad al declararse extinguidas sus penas.

Antes de ingresar en prisión, Méndez logró ir retrasando las vistas cada vez que era llamado para sentarse en el banquillo. Cuando que llegaba la fecha del juicio, bien el propio acusado, bien su anterior defensa alegaban una enfermedad el día antes forzando la suspensión. Una situación que coincidió con la pandemia, lo que permitió que en los primeros momentos no se le requiriera que acreditara si estaba enfermo. Cuando empezó a acumular suspensiones la Audiencia endureció los requisitos.