Manuel Caballero recibe en Alicante la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha impuesto este lunes la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Manuel Caballero, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante entre 1977 y 1987 y consejero de la Abogacía Española en ese mismo periodo.

González ha subrayado que se trataba de un reconocimiento compartido por toda la Abogacía, no solo por el Colegio de Alicante. «Un acto muy emotivo y especial para todos: para la Abogacía alicantina, para su colegio y, os lo aseguro, también para mí y para toda la Abogacía española», ha señalado.

El decano honorario, arropado en el acto de imposición de la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. / INFORMACIÓN

Durante su discurso, ha repasado la intensa trayectoria profesional e institucional de Caballero, de 96 años y con más de medio siglo de ejercicio en primera línea de la Abogacía, subrayando que la condición de abogado acompaña toda la vida.

Símbolo de gratitud

El presidente del Consejo General ha destacado también la unanimidad que siempre rodeó la figura de Caballero. «Lo que aquí le hemos entregado es un símbolo. Un símbolo de gratitud, de orgullo y afecto», ha subrayado, recordando que la Abogacía es heredera del esfuerzo y el compromiso de quienes la precedieron. «Representa un momento de la Abogacía y de la sociedad española trascendente. Es el momento en que alcanzamos la democracia plena y una Constitución», aseguró. Entre sus méritos, destacó que impulsó la Abogacía Joven, impulsó la Escuela de Práctica Jurídica y que dio vida a l Colegio y a la Abogacía acorde a los tiempos en que vivió.

Manuel Caballero es aplaudido en el homenaje en el ICALI. / INFORMACIÓN

El presidente de la Abogacía ha concluido su intervención con un mensaje claro: la obligación de no olvidar y de agradecer a quienes, como Manuel Caballero, «fue el germen de muchas cosas buenas, él las promovió, él las impulsó y él las hizo posible. Así lo reconoce con esta Cruz toda la Abogacía española».

Un momento del homenaje a Manuel Caballero. / INFORMACIÓN

Por su parte, el decano del ICALI, Ignacio Gally, ha señalado que «Manuel supone una figura decisiva para el Colegio de la Abogacía de Alicante, no solo impulsó la creación de la Escuela de Práctica Jurídica, sino que vertebró el colegio a través de las delegaciones y representó a la abogacía alicantina en multitud de foros nacionales e internacionales. Hoy ponemos en valor nuestra deuda con el decano honorario del ICALI, por su trabajo realizado en la mejora de la profesión, que es incalculable».

La presidenta honoraria de la Agrupación de Mujeres Abogadas del ICALI y miembro de Junta de Gobierno con Manuel Caballero, Concepción Collado, ha sido la encargada de enlazar la figura del decano honorario a través de la «laudatio», en la que ha destacado la pasión de Caballero por «el libre ejercicio de la profesión de abogado».

Tras la imposición de la Cruz, el decano honorario del ICALI homenajeado ha agradecido el reconocimiento y ha afirmado que, tras seis décadas en ejercicio, su deseo está lejos de retirarse, sino todo lo contrario, «quiero seguir siendo útil a la sociedad, quiero transmitiros mi deseo de continuar, de seguir al pie del cañón, de sentirme hasta el último suspiro de mi vida, abogado».