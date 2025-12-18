Condenado por agresión sexual en Alicante a una joven a la que se ofreció a llevar a casa

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a un año y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 22 años, conocida de unos amigos, con la que había coincidido en un pub de la playa de San Juan, en Alicante, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 3 al 4 de septiembre de 2024, cuando el acusado, de 42 años, se ofreció a llevar a la víctima hasta su domicilio, en Ibi.

Antes de emprender el viaje, el encausado le dijo a la joven que tenía que pasar por su casa, situada en una céntrica avenida de Alicante, para coger dinero ya que tenía que repostar gasolina.

Una vez en el interior del domicilio, el acusado le dijo que entrase en el baño de su dormitorio y, una vez allí, la cogió por el pelo y la tiró sobre la cama, se puso sobre ella y empezó a tocarla, a desnudarla y a besarle los pechos, según declara probado la sentencia.

La víctima pudo zafarse del agresor y salir corriendo de la vivienda, para comenzar a pulsar los timbres del resto de pisos con la intención de pedir ayuda. A la postre, una vecina le abrió la puerta al ver su estado de alteración y dieron aviso a la policía.

Resistencia a los policías

Dos agentes se personaron en el domicilio del procesado, sin que este accediese a abrirles la puerta, oponiéndose a que pudiesen entrar al grito de que él podía hacer lo que quisiera. En último término permitió que los policías entrasen, aunque tomó un stick de hockey con el que amenazó con golpearlos, hasta que finalmente pudo ser reducido y detenido.

El encausado alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía el día del juicio y reconoció los hechos en el momento del juicio, celebrado el pasado día 11 en la Sección Décima de la Audiencia Provincial.

Los magistrados dictaron sentencia condenatoria 'in voce' en la que impusieron la pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de agresión sexual, además de la medida de libertad vigilada por dos años y una orden de alejamiento a una distancia mínima de 400 metros respecto de la víctima durante cuatro años.

Además, la sentencia considera al procesado autor de un segundo delito de resistencia castigado con pena de seis meses de multa, con cuota diaria de tres euros. Por último, establece que deberá indemnizar a la victima con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.

La resolución judicial es firme, por lo que no cabe la posibilidad de interponer recurso.