Juzgan a los tres presuntos patrones de una patera que quedó a la deriva frente a la costa de Alicante

Nuevo juicio a las redes de inmigración ilegal en la provincia de Alicante. La Audiencia de Alicante ha sentado este martes en el banquillo a los tres presuntos patrones de una patera que fue interceptada frente a nuestras costas a finales del pasado mes de mayo. La Fiscalía ha mantenido su petición cinco años de prisión para cada uno de los tres por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La patera navegó entre los días 26 y 28 de mayo de 2025 desde las costas de Argelia hasta las de Alicante con otros seis ocupantes a bordo. Los acusados han negado ser los responsables del viaje, si no que dicen que todos los pasajeros tuvieron la misma participación en los hechos. Juntaron el dinero entre todos para comprar una barca con la que hacer el trayecto. Una versión que contradice la de un testigo protegido, que sostiene que mientras uno patroneaba y manejaba la embarcación; los otros dos se encargaban de otras labores logísticas, como cobrar el dinero, repostar combustible y otras labores de apoyo durante la travesía.

La patera, siempre según la acusación, carecía de cualquier medida de seguridad y no disponía de GPS, brújula, bengalas, silbatos ni chalecos salvavidas.

La embarcación fue finalmente localizada y rescatada por los servicios de Salvamento Marítimo a unas 40 millas del puerto de Alicante, después de haber permanecido varias horas a la deriva en alta mar. Un barco los divisó cuando se encontraban a 82 kilómetros de la costa de Torrevieja. La travesía desde la costa argelina es de 248 kilómetros. La Fiscalía sostiene además que cada uno de los pasajeros habría abonado entre 2.300 y 2.500 euros para poder realizar el viaje desde Argelia hasta España, lo que refuerza, a su juicio, el carácter organizado del traslado.

Versiones contrapuestas

Por su parte, los tres acusados han negado en el juicio ser los patrones de la patera. En su declaración aseguraron que los nueve ocupantes reunieron el dinero de forma conjunta para comprar la embarcación y que todos participaron en la travesía desde la localidad argelina de Tipaza sin que existiera una jerarquía a bordo.

La principal prueba de cargo es el testimonio de un testigo protegido, cuya declaración fue grabada en su día en el juzgado de guardia como prueba preconstituida. Las defensas habían solicitado expresamente su citación, por lo que la grabación ha sido incorporada al procedimiento judicial. Este testigo sostuvo que les quitaron los teléfonos para evitar que se tomaran imágenes de quiénes eran los que manejaban el barco.

Los responsables de la Policía que les tomaron declaración una vez en tierra señalaron que los pasajeros estaban convencidos de que iban a morir, al ver que se quedaban a la deriva. Pocos de ellos quisieron colaborar con la investigación. Según manifestaron, tenían miedo. "Son casi todos del mismo sitio. Sus familias se conocen y temen las posibles represalias si hablan", explicó el responsable del atestado.