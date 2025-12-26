Una mafia okupa de Alicante evita la prisión tras declararse culpable en el juicio

Una mafia okupa que operaba en la provincia de Alicante ha sido condenada a penas por las que no tendrán que ingresar en prisión tras pactarse una conformidad entre la Fiscalía y las defensas. Un acuerdo que ha permitido cerrar el caso sin necesidad de juicio. Los cinco acusados se declararon culpables de los hechos a cambio de una reducción sustancial de las penas inicialmente solicitadas por el Ministerio Público y que inicialmente llegaron a superar los diez años.

La sentencia dictada por un juzgado de lo Penal de Alicante considera probado que los acusados actuaban de forma organizada y con un modus operandi similar en los casos. Alquilaban viviendas turísticas por periodos muy cortos, unos días o un fin de semana, con el objetivo de acceder legalmente a los inmuebles. Una vez dentro, se negaban a abandonarlos, introducían a numerosos familiares para mantener las casas permanentemente ocupadas y dificultar cualquier intento de desalojo. Posteriormente, exigían hasta 14.000 euros a los propietarios a cambio de marcharse, acompañando estas exigencias de amenazas de causar graves destrozos en los pisos si no se atendían sus peticiones.

Según recogía la acusación, esta actividad constituía el principal medio de vida de los acusados. No escogían las viviendas al azar, sino que buscaban inmuebles situados en zonas turísticas y con vistas al mar. Los hechos enjuiciados ocurrieron en el término municipal de La Vila Joiosa. Entre los acusados existía un reparto de funciones: uno de los procesados actuaba como portavoz y negociador con los propietarios, fijando las cantidades a pagar y los plazos, mientras que otra acusada se encargaba de gestionar los alquileres mediante engaños y de formalizar los contratos. El resto del grupo se ocupaba de mantener las viviendas ocupadas y de ejercer presión directa cuando los dueños acudían a los inmuebles.

Las penas

Como resultado de la conformidad alcanzada, la sentencia condena a los dos primeros acusados por dos delitos de extorsión, con seis meses de prisión por cada uno de ellos, así como por un tercer delito de extorsión en grado de tentativa, castigado con tres meses de cárcel. En total, cada uno ha sido condenado a un año y tres meses de prisión. Otros tres acusados han sido condenados por un delito leve de usurpación de vivienda, con una multa de 45 días a razón de tres euros diarios, lo que supone 135 euros por persona. Además, uno de ellos ha sido condenado a tres meses de prisión por un delito de falsedad documental. El fallo aplica penas sensiblemente inferiores a las inicialmente solicitadas por la Fiscalía, que superaban en conjunto los diez años de prisión, al apreciarse la conformidad de los acusados, el reconocimiento de los hechos y la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. Los hechos han tardado más de tres años en llegar a juicio. La sentencia es firme y pone fin al procedimiento judicial.

La sentencia accede a la suspensión de las penas de los acusados condenados a penas de prisión, por lo que no tendrá que ir a la cárcel. Sin embargo, suma responsabilidades civiles que suman más 4.000 euros de indemnización en concepto de los daños causados en las casas.

Los hechos

Los hechos se produjeron entre 2021 y 2022 en distintos complejos residenciales de la zona de la Cala. Los acusados accedieron a la primera de las tres viviendas en pleno mes de agosto de 2021, tras haber firmado un contrato de alquiler de tan solo un fin de semana. Cuando la propietaria acudió al inmueble para tramitar la salida de los inquilinos, se encontró con que estos se negaban a irse, asegurando que habían alquilado la casa por una larga temporada.

Un mes después, el portavoz contactó con el marido de la propietaria para advertirle que si no les pagaba 14.000 euros (5.000 para él y 9.000 para repartir entre el resto) se quedaría sin casa porque se la iban a destrozar por completo. Las víctimas accedieron a pagar, pero exigían la firma de un documento en el que se comprometían a devolver las llaves y marcharse. Tras el pago, los acusados se marcharon pasados unos días. Aunque al cabo de unos meses de relativa tranquilidad, volvieron a llamarse exigiendo el pago de 9.000 euros más o volverían a ocupar la casa. Esta vez denunciaron y no lograron usurpar la vivienda.

En el segundo episodio, utilizaron la documentación de un tercero para alquilar un inmueble y repitieron la misma estrategia. Esta vez para alquilarla usaron el DNI de otra persona para firmar el contrato en la inmobiliaria. Otra casa en la que usaron la misma estrategia para lograr que su dueño pagara. Únicamente pagaron el arrendamiento del primer mes de estancia.

En un tercer caso, llegaron a reclamar dinero a los dueños para no recurrir una sentencia judicial que ya les obligaba a desalojar la vivienda. En mayo de 2022, alquilaron un nuevo inmueble, donde la historia volvió a repetirse. Sobre el papel, solo se iban a quedar una semana por un importe de 400 euros. Al acabar el periodo, la señora que se encargaba de la limpieza del piso se encontró a los acusados y sus familias, diciendo que ellos se iban a quedar porque habían firmado un contrato para un año. A los pocos días, se presentó el dueño y se encontró con que los acusados y sus familias se negaban a marcharse y se encararon con él, diciéndole que se fuera.

Los afectados acudieron a la vía judicial para recuperar su casa y, tras un juicio que se celebró al cabo de un mes, recibieron una llamada de los acusados reclamándoles 2.100 euros o recurrirían la sentencia y, por lo tanto, permanecerían más tiempo en la casa. Los acusados fueron detenidos finalmente en junio de 2022 tras ocupar una cuarta vivienda situada en las proximidades del puerto vilero. El propietario ni tenía conocimiento, ni había consentido que los acusados residieran allí. La Guardia Civil los arrestó a raíz de otra intervención y tras descubrir la situación en la que se encontraban en la casa.