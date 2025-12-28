Las demandas civiles en Alicante se desploman en un tercio por la mediación obligatoria

Alicante se enfrenta a un escenario judicial contradictorio: aunque la entrada de demandas civiles se ha reducido un 32,2 % en la provincia tras la puesta en marcha de la nueva ley que obliga a una mediación antes de litigar, los juzgados siguen acumulando un número récord de asuntos pendientes. Así lo reflejan los datos de la última estadística del Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo pese al acusado descenso de asuntos, la tasa de resolución sigue baja.

Como ya publicó este diario, entre finales de marzo y comienzos de abril, los juzgados de la provincia registraron una avalancha de entre 50.000 y 70.000 demandas, el equivalente a un trimestre completo. El motivo fue tratar de sortear los requisitos de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia que obligaba a demostrar que se había intentado negociar un acuerdo antes de ir a la vía judicial. Un requisito que está siendo polémico, porque hay supuestos en los que es inviable cualquier tipo de acuerdo, como por ejemplo los impagos de las comunidades de vecinos, donde no hay margen para la negociación cuando el moroso busca no pagar o retrasarlo lo máximo posible. La medida también ha causado choques con algunos juzgados cuando no ven acreditado que se haya intentado negociar lo suficiente.

Entre abril y junio, los juzgados de la provincia recibieron 70.101 nuevos asuntos, un 9,2% menos que el mismo período del año anterior. De manera, que los efectos de la avalancha apenas se sintieron, ya que el grueso entró en unas pocas semanas. Sin embargo, los procedimientos pendientes se elevaron hasta 185.492, lo que supone un incremento del 16,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el tercer trimestre, la tendencia se acentuó: entre julio y septiembre se ingresaron 29.074 nuevos casos civiles frente a los 42.879 del año anterior, lo que supuso un descenso interanual del 32,2 %. Por el contrario, se resolvieron 61.602, un 7,1% más que un año antes. Sin embargo, los asuntos en trámite se mantuvieron en 181.833, un 8,1% más que en septiembre de 2024, a pesar de ese descenso en el volumen total de casos. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que el volumen de pleitos recibidos había sido tan alto que todavía serían necesarios varios meses para ponerse al día. A esto se añaden los problemas derivados del nuevo programa de gestión procesal, que sigue causando malestar entre los trabajadores del Palacio de Justicia, porque considera que ralentiza mucho la tramitación de los procedimientos.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) puso en marcha su propio servicio de mediación de conflictos, conocido como MASC y que está desbordando a los profesionales. Tras el verano, la cifra de casos señalados ascendía a 750. En las últimas semanas, está llegando a los 1.500, el doble que hace un trimestre. Sin embargo, el temor es que estos asuntos que ahora no están llegando a los juzgados, lo acaben haciendo una vez que no se alcance el acuerdo. Desde el Icali se ve el nuevo servicio como una oportunidad para desatascar la Justicia.

Otras jurisdicciones

El resto de las jurisdicciones muestran una evolución más moderada o incluso ascendente en algunos casos. En la jurisdicción penal, los nuevos ingresos se redujeron solo un 4,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, con 29.403 nuevas causas. La ralentización observada en algunos juzgados de Instrucción se ha atribuido a la implantación del sistema de gestión procesal. A pesar de ello, los tribunales resolvieron más casos que los ingresados, con un total de 29.403 asuntos finalizados en Penal, ayudando a mantener la congestión bajo control relativo.

La jurisdicción social también mostró un leve descenso en el volumen de nuevos asuntos, del 5 % interanual, con 11.583 procedimientos. Sin embargo, la resolución de casos fue ligeramente inferior al ingreso, lo que contribuyó a que la cantidad de asuntos pendientes se mantuviera elevada.

En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, se produjo un ligero incremento del 5,1% en los nuevos ingresos, alcanzando 3.278 procedimientos. Esto refleja una tendencia contraria a la de las demás jurisdicciones.

Como consecuencia de la ley de Eficiencia, la próxima semana habrá un nuevo cambio de modelo: la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia, en un intento de modernizar la Justicia.